Presentan plan a cinco años para seguir movilizando a los actores no estatales

Cambio Climático

Los champions anunciaron prioridades en los compromisos de mitigación, adaptación y financiamiento al cambio climático.

En su último día como High Level Champion de la COP25, Gonzalo Muñoz participó del evento Racing to A Better World, en conjunto a su par británico, el Champion de la COP26, Nigel Topping, en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en Glasgow, Reino Unido, para cerrar la agenda de los actores no gubernamentales -liderada hasta ahora por ambos- y anunciar un nuevo plan de acción que opera en paralelo a la agenda de las partes o países.

La hoja de ruta, que fue presentado por los champions Muñoz y Topping y la Asociación de Marrakech -una alianza mundial con más de 320 iniciativas, coaliciones y ONG-, busca continuar y profundizar los compromisos de los actores no estatales -como empresas y organismos- en mitigación, adaptación y movilización del financiamiento para enfrentar el cambio climático, además de mejorar el cumplimiento de las metas y desarrollar herramientas para la transparencia y rendición de cuentas.

Entre las principales prioridades del plan, están la ampliación de las tres campañas mundiales que están dirigidas a los actores no gubernamentales: Race to Zero -que tiene 5.200 actores comprometidos a la carbono neutralidad a 2050-, Race to Resilience y la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero (Gfanz), centrándose en el desarrollo de planes a corto plazo, ampliar la acción hacia las comunidades vulnerables al clima y la movilización financiera para las economías en desarrollo.

Para que las soluciones de la economía real sean accesibles y asequibles, se impulsará la transformación sectorial y se profundizará en la regionalización para garantizar la participación de actores de todo el mundo.

Y para mantener “los más altos estándares de transparencia y responsabilidad” para los compromisos de los actores no estatales, se incluyen auditorías regulares de los miembros de la iniciativa y mecanismos para eliminar a las entidades en caso de que no puedan cumplir con los requisitos.

Muñoz mencionó que el plan aterriza en un momento “crítico” en la lucha contra el cambio climático. “Sin embargo, las acciones de los actores individuales no harán que reduzcamos a la mitad las emisiones para fines de esta década, como se requiere para mantenernos en línea con un futuro resiliente a 1,5°C. Como actores no estatales nos damos cuenta del imperativo de trabajar juntos hacia un objetivo común, tanto entre nosotros como en conjunto con las partes”.

Se espera que este plan aporte evidencia sobre cómo los actores están cumpliendo con sus compromisos antes de la evaluación global del Acuerdo de París en 2023.