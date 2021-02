Race to Zero: Chile se suma a nuevo plan global carbono neutral

Cambio Climático

La nueva iniciativa propone metas y métodos específicos para 27 sectores claves de la economía mundial.

En la reciente conferencia anual del Foro Económico Mundial en Davos, el Champion de la Cop 25, el chileno Gonzalo Muñoz, su par de la versión 26, Nigel Topping, junto a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y otras autoridades internacionales, hicieron el lanzamiento de una nueva iniciativa en la carrera a cero emisiones de actores no gubernamentales: Race to Zero Breakthroughs.

Muñoz explica que por más de un año se trabajó con expertos de cada uno de los ámbitos específicos de la economía: energía, transporte y sistemas constructivos, entre otros.

Así, se presentaron los primeros 27 programas para sectores económicos específicos, señalando metas de corto plazo, con “cambios tecnológicos, propuestas empresariales, desarrollo de modelos de negocio”, todo con el objetivo de acelerar su transición hacia las cero emisiones, estableciendo un avance o punto de inflexión (breakthroughs) para cada sector, es decir, el año en que cada sector llegará a un punto de no retorno en su forma de producción, que lo llevará a alcanzar las cero emisiones en un plazo adecuado.

“Le estamos dando una aterrizada muy concreta para que cualquier actor de la economía del mundo diga: ‘bueno, ¿dónde estoy yo y qué es lo que tengo que hacer para ser parte de una economía carbono neutral y resiliente al 2050?’”, explica Muñoz.

Destaca que la meta es que, para la Cop 26 en noviembre de este año, un 20% de las empresas de al menos 10 de los 27 sectores contemplados, estén participando de esta iniciativa. Con ello se espera que los participantes del Race to Zero se multipliquen por 10.

La iniciativa nace con el fin de acrecentar el interés y las opciones para que actores no gubernamentales se puedan seguir sumando a este compromiso, que actualmente suma cerca de 1.400 asociados y ya compromete alrededor del 63% del producto interno bruto del mundo para 2050. “Ahora se suma Estados Unidos, o sea, crece la probabilidad de llegar con un porcentaje casi total del PIB del mundo con compromisos de carbono neutralidad en la primera mitad del siglo”, añade.

Energías limpias

En el documento en que se anuncian cada una de estas metas intermedias, se entregan, entre otros, los objetivos en el caso de la industria de energías limpias. Para ello se detalla que a partir de algunas acciones con inversionistas, políticas públicas y sociedad civil, el resultado debería ser que para 2030, el 30% de la participación en la electricidad mundial sea a partir de generación solar y eólica, y el 60% de cualquier fuente renovable.

Este sector también fue destacado por Muñoz como uno de los más importantes en esta iniciativa a nivel nacional. “Chile claramente ha vivido esa trayectoria. Hoy ya tenemos más del 20% del sector eléctrico comprometido a Race to Zero a través de al menos tres de las grandes compañías energéticas. Esperaría que de aquí a Glasgow lleguemos con un porcentaje más alto. Si miran el mapa, la empresas pueden ver cómo están y cómo van en la trayectoria a la total descarbonización en la década del 2040”, dice Muñoz.

Otro de los breakthroughs relacionados, señala el Champion, es el hidrógeno verde, donde la expectativa es tener 25 GW de electrolizadores a 2026. Chile está participando de eso a través de su propia Estrategia Nacional de Hidrógeno verde. En estos dos casos, se estarían cumpliendo las metas a corto plazo. “Después, esperaría que Chile tenga un buen posicionamiento en materia de fin del motor de combustión interna en buses”, agrega Muñoz.