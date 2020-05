Apart hotel se reiventa y suma servicios de sanitización para enfrentar efectos del Covid-19

Innovación y Startups

Amistar Apartments busca hacer frente a la drástica caída de 67% en las ventas entre el 1 de marzo y el 30 de abril de este año.

El sector hotelero ha sido uno de los más golpeados en el último tiempo. Primero, por el estallido social y hoy, por la expansión del Covid-19, que derivó en el cierre de aeropuertos y la consecuente caída de turistas.

En este contexto, algunas firmas del rubro han apostado por la reinvención. Es el caso de Amistar Apartment -empresa familiar que desde 2010 se dedica al arriendo de departamentos amoblados con servicio de transfer y tours-, reenfocó su público objetivo y sumó un nuevo servicio de sanitización.

El CEO de Amistar Apartments, Francisco Nilo, dice que ante la crisis sanitaria tenía dos alternativas: cerrar o reinventarse rápido. El primer paso fue enfocar sus arriendos de mediana o larga estadía en un público específico, como enfermeras y doctores, y "nos fue bien", afirma. No obstante, añade que le faltaba un paso adicional para "afirmar la empresa y darle continuidad". Ahí surgió la idea de realizar limpiezas y sanitizaciones externas, ya que, por el rubro en que se desenvuelven, hacen más de 20 mil limpiezas, que involucran casi 800 mil metros cuadrados aseados al año.

Esta opción está presente en su página web desde principios de abril y dice que hasta el momento ya cuentan con contrato de clientes empresariales, tanto en oficinas y bodegas, pero también han realizado servicios a personas naturales en casas, departamentos y autos.

"La gente hoy necesita sanitizar, bajar las probabilidades de contagio y nosotros lo sabemos hacer. Ocupamos los mismos productos históricamente, como el amonio cuaternario, que está aprobado por el Ministerio de Salud, y que ha estado siempre en nuestros procesos de limpieza. Tenemos también los mismos rociadores y pulverizadores, además de limpiar con paños sanitizados las áreas de contactos, como mesas, puertas, computadores, etc", indica Nilo.

Pérdidas y Ley de Protección al Empleo

Nilo cuenta que el estallido social fue un golpe importante para el arriendo de sus 70 departamentos ,ubicados en Barrio Bellas Artes y Barrio París-Londres. "Al 13 de octubre, para los meses siguientes, estábamos vendidos al 96%. Luego viene el estallido social, y caímos a un 30% de ocupación. Nos afectó muchísimo", dice.

Para abordar la situación hicieron cambios en sus clientes objetivo, pasando de anglosajones, australianos y asiáticos, a principalmente a residentes locales "porque el único que podría venir, sería el chileno que tiene que venir por reuniones comerciales o temas de salud", afirma Nilo.

Si bien lograron repuntar en enero y febrero, "ahora con la pandemia y el cierre de los aeropuertos, las ventas cayeron un 67% entre el 1 de marzo y el 30 de abril comparado con igual período de 2019", explica.

Antes del 18 de octubre, en promedio, alojaban mensualmente a mil huéspedes. Entre mediados de octubre y el 30 de abril promediaron 500. "Estamos a la mitad", sostiene el emprendedor.

Debido a esto, tuvieron que acogerse a la Ley de Protección del Empleo, suspendiendo los contratos de los 20 colaboradores, por lo que fue la misma familia la que tuvo que realizar en primera etapa las labores de sanitización por las que están apostando.

"Decidimos no desvincular a nadie. Fue muy estresante desde mediados de marzo, porque la ley no se aprobaba y no sabíamos qué íbamos a hacer. No nos daba para pagar abril, y veíamos que la competencia cerraba y desvinculaba. Nos aguantamos hasta que se aprobó la ley y optamos por la suspensión de contrato para abril", asevera Nilo.

En paralelo, trabajaban en reenfocar el negocio para generar un nuevo segmento de clientes e ingresos, "lo que nos permita ir cambiando la modalidad al retorno de media jornada", explica, y agrega que ahora en mayo solicitaron el retorno, en primera instancia, de seis colaboradores.

"Nuestra idea es que nos vaya mucho mejor con esto de la sanitización para, en un par de meses, traspasar a toda la gente nuevamente a sus labores normales, tanto en el hotel como en este nuevo negocio", apunta Nilo.