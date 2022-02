Innovación y Startups

Betterfly se convierte en el primer unicornio social de Latinoamérica

Tras cerrar serie C por US$ 125 millones liderada por Glade Brook Capital, la startup es la primera Empresa B en valorizarse en más de US$ 1.000 millones.

Cristóbal y Eduardo della Maggiora, fundadores de Betterfly Compartir