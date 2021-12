Festival Awesome Fest 2021 ofrecerá 10 mil puestos de trabajo en áreas de tecnología en países de la región

Innovación y Startups

La segunda versión del festival que se realizará del 14 a 16 de diciembre en formato online, contará con charlas y talleres en temas como trabajo remoto, programación, inteligencia artificial y ciberseguridad, además de ofertas laborales a través de la plataforma de reclutamiento Get On Board.

Sergio Nouvel, cofundador y CEO de Get On Board

Con el fin de actualizar conocimientos digitales y de búsqueda laboral, se llevará a cabo el Awesome Fest 2021, un evento virtual y remoto de talento tecnológico latinoaméricano que tendrá cita entre el 14 y 16 de diciembre, y que al igual que en su primera versión, considera ofertas laborales en el área digital en países en la región.

El evento, organizado por la plataforma de reclutamiento Get on Board y patrocinado por Cornershop y Walmart, proyecta la participación de 20 mil asistentes de América Latina de manera digital en los más de 20 conferencias y talleres con temas como Trabajo Remoto, Programación y Desarrollo Mobile, UX/UI, Machine Learning e Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

Esta segunda versión del evento tendrá como invitados a Christian Van Der Henst, Co founder y COO de Platzi; Berni Torres, Software Engineer en Stripe; Bruno Aybar, Senior Software Engineer de Shopify y Leticia Castro, Director of People & Culture de Lingokids.

Mientras que en 2020 se enviaron más de 5 mil aplicaciones a trabajos tras el encuentro, este año habrá 10 mil puestos de trabajo -digitales y disponibles en distintos países de la región- a través de la plataforma de reclutamiento Get On Board, por la cual también podrán tener una conversación directa por chat con los oferentes.

Sergio Nouvel, cofundador y CEO de Get on Board, menciona que "no existe otro espacio en la región donde se congregue este nivel de talento e innovación en un mismo sitio. Tanto si estás empezando en tecnología, como si ya eres alguien con años de vuelo, este espacio tendrá algo para ti".

El evento es gratuito y se podrá acceder a través de inscripción en su web.