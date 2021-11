Kast en picada contra NotCo: “No pueden promocionar el NotMilk, eso no es leche”

Innovación y Startups

En "Encuentro Presidencial de las Startups", el candidato afirmó que “necesitamos potenciar la leche natural de vaca feliz que se alimenta en la pradera”, situándose del lado del gremio de los lecheros que demandaron al unicornio chileno.

El candidato a La Moneda por el Partido Republicano, José Antonio Kast, participó en el Encuentro Presidencial de las Startups, organizado por SimpliRoute a través de Startups Chilenas, donde respondió a las preguntas de distintos emprendimientos nacionales.

En un momento de la entrevista, Kast preguntó si "los de NotCo" estaban presentes. Ante la negativa, el candidato afirmó: "Es que tengo un debate con ellos porque no pueden promocionar el NotMilk, eso no es leche. Nosotros necesitamos potenciar la leche natural de vaca feliz que se alimenta en la pradera."

De esta manera, Kast se sitúa del lado de la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de los Ríos (Aproval), quienes, a principios de este año, demandaron a The Not Company, acusándolos de competencia desleal por su producto Not Milk.

Según el gremio lechero, la empresa chilena comercializa este producto mientras "denosta a la leche como si se tratara de un alimento perjudicial para la salud".

La última polémica entre ambas partes se dio en agosto cuando NotCo se convirtió en una empresa unicornio al superar la valoración de US$ 1.000 millones y publicó un mensaje en Instagram denominándose un "vacacornio".

La asociación lechera, en un documento que presentaron en el juicio, afirmó que esto era una ofensa hacia sus representados y una insistencia en la conducta ilícita de NotCo, recalcando específicamente la imagen de una vaca tachada que aparece en los envases de NotMilk.