Marcos Kulka, gerente general de Fundación Chile: “Desde Chile se puede dar el ejemplo en el uso de energías renovables para toda la industria minera del mundo”

El ejecutivo indica que los tres principales desafíos para la industria minera son el cambio climático, la transformación digital y los temas sociales ligados a los territorios.

Para abordar los nuevos desafíos generados por los fenómenos globales en la industria minera, Fundación Chile (FCh) realizará Fast Forward Mining, un conversatorio de dos días -martes 31 de agosto y miércoles 1 de septiembre- con actores del rubro para abordar el rol de la minería en cuatro temáticas: cambio climático, economía circular, impacto positivo en los territorios e innovación y tecnologías.

El gerente general de FCh, Marcos Kulka, señala que hoy los principales retos en la minería son el cambio climático -la minería hace uso importante de energía al extraer los minerales-; la transformación digital -por la incorporación de nuevas tecnologías-; y el desafío social, que las mineras cumplan un rol en los territorios y comunidades donde operan y se adapten a las demandas que exige la sociedad.

-¿La minería está ejecutando I+D en Chile o lo hacen a través de terceros? -Las mineras están utilizando la estrategia de innovación abierta porque hoy es imposible que una compañía tenga sus procesos in house. Antes se pensaba que tenían secretos tecnológicos y por eso no se abrían, sin embargo, se demostró con varios casos que este formato es el más rentable y lógico, ya que el desarrollo tecnológico está afuera de las mineras, por eso ponen sus desafíos a disposición de todo el ecosistema emprendedor.

-¿Qué le falta por avanzar en innovación en esta industria?

-Necesita un impulso de innovación en la matriz energética, donde el hidrógeno verde resulta una propuesta muy interesante que ayudaría a las mineras a disminuir los gases de efecto invernadero. Otro punto es acelerar la transformación digital del capital humano y cómo se va a compatibilizar la automatización con la formación del personal.

-¿Qué acciones está impulsando la minería para reconvertir a sus trabajadores y para atraer talento para navegar hacia una minería 4.0?

-Hay países que se ponen como meta la creación de dos empleos por cada uno que se pierde a raíz de la transformación digital y la minería va en ese camino. El Consejo de Competencias Mineras está trabajando en programas que buscan relocalizar a personas en otros trabajos, hacer descripción de nuevos perfiles que requiere la industria para realizar el match con los centros de formación que preparan a la gente y atraer a las mujeres a la industria.

Cambio climático

-El informe de la ONU advirtió que se está acelerando el calentamiento global. ¿Qué está haciendo la minería para reducir sus emisiones?

-Se debe partir desde la base que la minería no es el principal contaminante y que ha sido un acelerador del uso de las energías renovables no convencionales, incluso los nuevos contratos que está realizando la minería incluyen estas energías. A nivel país, la industria aporta un 7% de los gases de efecto invernadero, no obstante, su consumo de energía es cercano a un tercio de lo que se utiliza en Chile. Hoy se están dejando los combustibles fósiles por proyectos de electromovilidad y de hidrógeno verde para una combustión dual en los camiones, y las compañías planean ser carbono neutrales a 2030 y 2050.

- ¿Cuál es la responsabilidad de la minería cuando no se hablaba estos temas?

-Para ser justos habría que situarse en un contexto de menos conciencia en el pasado respecto a estos temas. Si uno hace un zoom a Chile, se emite cerca del 0,25% de las emisiones totales de CO2 a nivel global, pero el aumento ha sido importante en los últimos años al ser un usuario potente de combustible y energía; por eso se hace cargo y confiamos que desde Chile se puede dar el ejemplo al sector minero mundial en el uso de energías renovables.

-¿Y qué rol puede jugar el hidrógeno verde?

-Chile quiere ser el productor a más bajo costo de hidrógeno verde y exportarlo a precios competitivos, dado el avance en materia regulatoria de energías renovables no convencionales. En esa hoja de ruta, el sector minero es clave porque son consumidores de combustibles y energía, por lo que cambiar el diésel o la matriz energética son señales importantes. Sin embargo, para que el hidrógeno verde sea una realidad en el país, la minería tiene que hacer muchos proyectos y tomar un rol protagónico.

-¿Qué está haciendo la minería para ajustar su consumo de agua en este escenario de sequía?

-Hay un avance en la desalación del agua con cerca de 15 plantas desaladoras, ahora hay que ir viendo como estas pueden compartir infraestructuras, ayudar a los territorios en el que se sitúan, transformándose en un buen vecino. Entiendo que todos los proyectos mineros nuevos tienen contemplado plantas desaladoras y la no utilización de agua continental.