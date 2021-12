Nicolás Shea: “Los emprendedores estamos con el presidente de turno, independiente de nuestras posturas”

Innovación y Startups

Afirma que si bien hay ideas que le “aterran” del programa de Boric, se pondrá a su disposición”.

El presidente de la red de emprendedores, G100 y fundador de la FinTech Cumplo, Nicolás Shea, afirma que a pesar de no haber votado por Gabriel Boric, se pondrá a disposición del presidente electo "para sacar a Chile adelante".

Señala que el país tiene una oportunidad única, pero para tomarla, es necesario entender que es parte de un contexto global. Por ejemplo, "tenemos la oportunidad real de ser el nuevo Emiratos Árabes de la energía, pero si asustamos a la inversión extranjera y subimos los impuestos, eso no va a ocurrir", dice.

-¿Cómo evalúa el resultado de la elección?

-La primera palabra que se me viene a la mente es contundente. Hay cosas que valoro de ambos lados, es importante recoger las buenas y cambiar las malas. En el caso de Gabriel Boric, llegar a los 35 años, 36 cumplidos a la presidencia de Chile es una hazaña y eso merece todo mi respeto. Es una generación, no solo él, que llevan años en política, ganando elecciones, hay una trayectoria y un compromiso genuino. Por el otro lado, la campaña que hizo José Antonio Kast fue heroica, impresionante. Ambos fueron mostrando las mejores facetas en la segunda vuelta, desmitificando algunas cosas que al resto le pueden preocupar.

-¿Cómo ve el programa del presidente electo?

-A pesar de que se ha moderado, tiene ciertas ideas que me aterran. Subir 8 puntos la recaudación con las finanzas actuales, es imposible y eso espanta la inversión y la confianza. Si bien lo moderó, habrá que ver, como dice The Economist, si vamos a ver al Boric más pausado, rodeado de gente súper competente. Eso me tranquiliza bastante, pero si fue una práctica electoral sería un desastre.

- Algunos gremios PYME han criticado algunas propuestas.

-En un contexto en el cual el IFE laboral tiene los días contados, subir el sueldo mínimo a $ 500 mil, subir los impuestos y bajar la jornada laboral, es un imposible. Espero que en muchas medidas adopte cautela y gradualidad. El desafío es ser realista. Los emprendedores estamos con el presidente de turno, independiente de nuestras posturas personales, por lo menos los que creemos en la democracia. Hoy, estoy 100% cuadrado con el presidente Boric electo. Lo importante es entender el rol que tiene el emprendimiento. En Chile tenemos un problema estructural de libre competencia y la mejor manera de corregirlo es con más competencia. Cuando se trata de hacer desde el Estado con imposiciones, es mucho menos eficiente que cuando se hace desde el emprendimiento con velocidad, agilidad y tecnología.

-¿Qué rescata de las medidas de corto plazo para las PYME?

-El desafío es público y privado, estamos todos en el mismo buque. No se trata de reactivar sólo con políticas estatales, les puedes dar plata, condonar deudas, pero si no dejas oxígeno para que se estimule el espíritu emprendedor tampoco van a llegar muy lejos. Los emprendedores no son solo las PYME.

-¿Se refiere a los emprendedores de base científica tecnológica? ¿Faltó una reunión durante la campaña?

-De todas maneras, hay mucho pasando, no son los cuatro unicornios que surgieron el último año, no es algo puntual, es un proceso que lleva 10 o 20 años. Muchas de las políticas de innovación y emprendimiento que han permitido llegar a donde estamos, han sido mantenidas por los diferentes gobiernos. Inevitablemente, cuando se asume el poder, uno cree que las sabe todas, pero es necesario que sepa de dónde venimos, entender con qué recursos contamos y que sepa desde ya, que todos los emprendedores que conozco están a disposición del presidente electo.

ABIF: Decisiones económicas "consistentes y durables"

El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, señaló que como banca "hacemos un llamado al presidente electo, Gabriel Boric, a permitir que en el próximo período, gobierno y oposición puedan desempeñar sus roles en espacios democráticos y sin violencia. Creemos que esa es la única forma de garantizar certidumbre y estabilidad, dos virtudes que caracterizaron a Chile durante décadas".

Añadió que para avanzar en esta dirección, también se necesita que la toma de decisiones de política económica sea consistente y durable en el tiempo. "Volver a niveles de tasas de interés bajos como los que vimos hasta el inicio de este año, inflación moderada y disminución del riesgo país, son metas que requieren tiempo y consistencia en las decisiones de todos, pero principalmente de quienes dirigen las políticas públicas".

SNA: "Con diálogo podemos construir un país mejor"

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes Marín, a través de una declaración pública, señaló que valoran que la jornada se realizará de manera tranquila, con una masiva concurrencia a las urnas de los chilenos, donde quedó demostrado que el ganador "una vez más ha sido la democracia".

"Le deseamos lo mejor al nuevo presidente electo, Gabriel Boric, por el bien de Chile y esperamos que incluya en su programa a la agricultura, sus tradiciones y a las regiones. Para que nuestro país continue en la senda del crecimiento es clave el desarrollo social y económico, la generación de oportunidades para todos, la seguridad y la paz, el progreso y la democracia. Esperamos que el presidente electo cumpla con ello".

También espera que la agricultura siga aportando al desarrollo económico de Chile, "tal como lo ha realizado en los últimos 40 años", por lo mismo, "estamos dispuestos a colaborar para que el sector agrícola continúe avanzando junto al país. Con diálogo podemos construir un país mejor".

Asimet: generar acuerdos en temas económicos clave

El presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Dante Arrigoni, destacó la importancia de que el próximo Gobierno logre generar acuerdos para enfrentar los grandes desafíos del país.

"Confiamos en que existirá un diálogo sincero entre vencedores y perdedores para generar acuerdos en temas económicos clave, para conformar un escenario de mayor estabilidad y certidumbre económica que permita recuperar el crecimiento y, al mismo tiempo, financiar programas sociales para apoyar a los sectores más vulnerables.", dijo Arrigoni.

Agregó que el complejo panorama económico de 2022 será "muy desafiante" para la instalación del nuevo Gobierno e hizo un llamado al futuro Presidente a considerar a la Industria chilena "como protagonista y factor clave para impulsar la recuperación económica".

Dijo que la mejor manera de ayudar a las familias de bajos ingresos es "crear incentivos para una mayor inversión de capital", donde la industria "juega un rol clave al ser intensiva en capital físico, que posteriormente es fuente de empleos de calidad".