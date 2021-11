The Yield Lab Latam lanza fondo para invertir en startups regionales

Innovación y Startups

El fondo que se enfoca en emprendimientos AgroFoodTech con soluciones que vayan “desde el campo hasta la mesa” sumará 30 empresas a su portafolio.

“Para invertir en una startup el 90% es el equipo. Un equipo bueno te da vuelta un mal producto, un equipo malo te arruina uno bueno”. Ese es el principio de selección básico para el argentino Tomás Peña, cofundador y director de The Yield Lab Latam, fondo de venture capital (capital de riesgo) enfocado en el sector agroalimentario.

Su portafolio cuenta con 17 emprendimientos, pero el equipo está en el proceso de escoger 30 más, ya que en julio pasado lanzaron un nuevo fondo que espera invertir cerca de US$ 50 millones en un plazo de 10 años. Al cierre inicial, proyectado para fines de este año, estiman contar con US$ 20 millones.

El llamado “fondo de oportunidad” será el tercero de la firma en la región, luego de que invirtieran US$ 2,5 millones en 2017 y US$ 3,5 en 2020. En estas dos primeras rondas, las beneficiadas fueron siete startups argentinas, cinco brasileñas, dos chilenas, dos mexicanas y una peruana.

Además de Latinoamérica, The Yield Lab tiene presencia en Estados Unidos, Europa y Asia Pacífico, aunque los cuatro fondos funcionan de manera autónoma. Eso sí, comparten la marca y el trabajo en red y en algunas ocasiones, coinvierten.

En la región, tienen oficinas en Buenos Aires, en Sao Paulo y, en Chile, en Rancagua, para estar cerca de la industria agrícola del país.

Foco en sector agroalimentario

“Trabajamos con todo lo que vaya desde el campo hasta la mesa”, dice Tomás Peña para definir los límites de su área de interés. Esto quiere decir que invierten en startups que trabajan en el proceso de producción, pero también con otras que ven la logística y acompañan la cadena de consumo.

Incluso, en su portafolio está AgroForte, banco digital brasileño que busca la integración financiera de productores de pollo, cerdo y lácteos.

Según Peña, la razón para concentrarse solamente en este sector es que “no ha tenido innovaciones disruptivas”. Además, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Latinoamérica tiene alrededor de un tercio de los recursos hídricos mundiales .

“Si bien hay que hacer cambios sistémicos, es un negocio que puede ser muy interesante para el continente y para el retorno de los inversores, no solo financiero, sino que también estratégico. Estar cerca de la innovación y del retorno sustentable, de poder ver el impacto social y ambiental”, afirma el economista argentino.

Criterios de inversión

La chilena Graciela Budinich, principal de The Yield Lab Latam y quien lidera la oficina de Rancagua, explica que trabajan en tres ejes: soluciones biotecnológicas para la industria agropecuaria, innovaciones geoespaciales y de Inteligencia Artificial (IA) para el análisis de datos y temas de sustentabilidad con impacto ambiental y/o social.

Peña comenta que para ellos también es central buscar soluciones al cambio climático y la sequía, pero que las buenas intenciones no sirven si no hay un buen equipo detrás. “Al final, visión sin implementación es alucinación. Sin importar la visión que tengas, cómo le vas a dar solución a un problema si no tienes las capacidades para hacerlo”.

Michael Hayes, irlandés residente en Chile y socio de The Yield Lab Latam, fija la clave en que sean capaces de resolver un problema a escala. Como ejemplo, pone a Kilimo, emprendimiento argentino que diseña sistemas de riego con eficiencia hídrica.

“Lo que están ahorrando hoy es equivalente al consumo de agua de todo Santiago en un año. Imagínate todas las campañas que hemos hecho de cuidar cada gota, al final es mejor invertir en Kilimo. Hagamos las cosas para que lleguen a tener una escala regional”, dice Hayes.

Dentro de su portafolio hay dos startups chilenas: Botanical Solution, que desarrolló un producto para cuidar a las plantas de la botrytis, y PolyNatural, quienes comercializan una tecnología para darle “una segunda piel” a las frutas y resguardarlas de la deshidratación y oxidación.

Fondo regional

Los ejecutivos de The Yield Lab Latam afirman que no les importa de qué países sean los 30 emprendimientos nuevos en que invertirán, pero sí que todos estarán “entre México y Ushuaia”. Entregarán tickets de entre US$ 100 mil y US$ 500 mil, y, según Peña, a futuro esperan llegar a montos de hasta US$ 2 millones.

Más allá de la cantidad de dinero, consideran que la presencia del fondo en el resto del mundo es una ventaja adicional para las startups que escojan.

“Si encontramos una empresa chilena que está trabajando en aceitunas no tiene sentido que siga solo en Chile. Tengo que llevarlos a España, Italia, Grecia. Y evidentemente vamos a tocar la puerta de nuestros hermanos del fondo de Europa”, afirma Hayes.

Además, Peña comenta que el fondo de The Yield Lab de EEUU les dará acceso a un centro geoespacial de Saint Louis que cuenta con alta tecnología satelital. “De las compañías que tenemos el 70% maneja temas geoespaciales, por lo que tendrán beneficios cruzados permanentemente”, agrega.