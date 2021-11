DF Lab Opinión / Chips impactan al Agro

Transformación Digital

En Chile somos esencialmente consumidores de tecnología. Por eso nos han tocado de manera directa los efectos de la disrupción logística de productos desde China, pero de manera indirecta un problema asociado y que puede tener repercusiones mayores: la escasez de chips electrónicos. Este fenómeno está afectando a muchas industrias, en particular a la industria automotriz, que no está pudiendo cumplir sus compromisos de entrega al no poder incorporar la electrónica tan prevalente en los autos modernos. Las causas son diversas y todavía algunos las discuten: la pandemia que ha interrumpido la logística de las materias primas necesarias para hacer los chips, el cierre de plantas; pero también algunos apuntan a una falta por parte de fabricantes de automóviles a adaptarse y renovar su tecnología, muchas veces antigua u obsoleta. Ahora mientras escribo esto aparecen noticias de cierres de plantas en China por falta de energía eléctrica.

Nuestra empresa se dedica al diseño y fabricación de dispositivos electrónicos para el control de riego en agricultura. Fabricamos miles de unidades al año y ahora nos estamos viendo seriamente afectados por las disrupciones logísticas y por el sobreprecio a pagar para acceder a los circuitos integrados más relevantes. Hay una verdadera guerra de precios, esta vez de parte de los compradores, que luchan por acceder a los stocks remanentes. En este ambiente, nuestra baja participación como país en el mercado tecnológico, nuestra ubicación distante y el efecto del cobre sobre la divisa tiene impactos devastadores en la pequeña pero pujante industria tecnológica local. Nuestro esfuerzo por hacer de la agricultura una industria de mayor uso tecnológico se ve mermada y nuestra competitividad reducida.

Lamentablemente, la tecnología pura y dura no es un gravitante para la economía chilena y menos para las políticas públicas, pero cabe destacar que la poca capacidad que pueda haber adquirido esta industria en Chile, que podría y debería ser motor de desarrollo alejada de la explotación de recursos naturales, está viviendo un impacto que seguramente va a hacer emigrar a muchos actores y acabar con lo poco avanzado.