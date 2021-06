La inversión en tecnología en el Reino Unido se multiplica y el crecimiento de las operaciones supera al de EEUU y Europa

Transformación Digital

Según el estudio del British Business Bank, durante estos últimos cinco años se ha registrado un aumento de casi el triple en la inversión de capital en pequeñas empresas de tecnología.

Las inversiones de capital en pequeñas empresas "deep tech" del Reino Unido se multiplicaron casi por tres en los últimos cinco años, impulsadas por un crecimiento de las operaciones que superó al de Estados Unidos y al resto de Europa.

Las operaciones aumentaron un 78% en el Reino Unido, frente al 66% de crecimiento en Estados Unidos y el 73% del viejo continente, según el informe del British Business Bank, propiedad del gobierno británico, que ayuda a las pequeñas empresas a acceder a la financiación..

De todas formas, la cantidad recaudada por la venta de capital a los inversores quedó muy por detrás de las estadounidenses, donde el mercado es más maduro, ya que las pequeñas empresas tecnológicas británicas en promedio obtuvieron unos 24 millones de libras (US$ 33,8 millones) tras seis rondas de financiación. Eso es menos de una cuarta parte de la media en las empresas norteamericanas.

Las inversiones tecnológicas contribuyeron a que la recaudación total de fondos para pequeñas empresas alcanzara los 8.800 millones de libras en el Reino Unido el año pasado, el nivel más alto desde que se iniciaron los registros en 2011, detalla el estudio. La recaudación de fondos en el primer trimestre de este año también alcanzó un nuevo máximo, ya que las empresas obtuvieron 4.500 millones de libras en inversiones.

"Los niveles de inversión varían mucho según el sector, pero el próspero sector tecnológico del Reino Unido sigue siendo el más atractivo para los inversores y representa el 46% del total de la inversión en capital de las empresas más pequeñas del Reino Unido", señala el British Business Bank en el documento.

Las empresas tecnológicas están viendo cómo las valoraciones se disparan a medida que los inversores apuestan en el sector, y las rondas de recaudación de fondos de las empresas británicas han subido a cientos de millones de dólares.

El fabricante de robótica CMR Surgical Ltd. pretende recaudar más de US$ 200 millones en una operación que podría aumentar su valor de mercado hasta los US$ 2.000 millones, según dijeron en abril personas familiarizadas con el asunto.

La aplicación de atención sanitaria Babylon, con sede en Londres, acordó este mes su fusión con una firma de cheques en blanco, con una valoración de US$ 4.200 millones, apenas dos años después de obtener US$ 550 millones de parte de los inversores.