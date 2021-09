Startups buscan digitalizar área de recursos humanos con inteligencia artificial

Transformación Digital

La aplicación de IA está tomando protagonismo en la toma de decisiones, la contratación de personal y para conocer el ambiente laboral.

La Inteligencia Artificial (IA) está comenzando a permear en varios sectores, incluso en Recursos Humanos (RRHH), un área que por años se ha considerado de las más tradicionales y análogas, pero que con la pandemia ha iniciado un tránsito hacia la digitalización.

Según expertos, en Chile y Sudamérica, la adopción de esta tecnología en los departamentos de RRHH en las empresas sigue siendo baja en comparación con Estados Unidos y Europa, donde más del 70% de las compañías ya tienen algún software específico para esta área.

En Chile comienzan a despegar startups enfocadas en transformar los RRHH con IA, entre ellas Buk, HcmFront y Polux, que tienen en común haber desarrollado -con distintos énfasis- Software as a Service (SaaS) alojado en la nube y por el que cobran una suscripción mensual o anual.

Jan Berczely Fundador de Polux.

El reclutamiento "inteligente" de Polux

En agosto de 2020, el ingeniero civil Jan Berczely levantó US$ 300 mil con el fondo IGneous, para crear Polux, un software que con IA ayuda a la gestión de reclutamiento y selección de personas.

La plataforma permite agrupar de manera ordenada el proceso para que sea más eficiente y rápido.

Berczely comenta que con el software -bautizado Liam- se integran a múltiples fuentes de reclutamiento, desde portales de empleo hasta redes sociales, donde primero postean la oferta laboral y luego reciben la información de los postulantes. Esta la interpretan con algoritmos de IA, los que hacen una lectura exhaustiva de cada currículum, filtrándolos y armando un ranking de los mejores candidatos.

Explica que el software se encarga de la lectura de los currículum en base a los requerimientos que indica cada empresa. El proceso de selección tiene distintas etapas con diferentes modalidades, como un test online para medir habilidades, solicitudes de referencia y entrevistas presenciales.

"Liam nos permite evaluar de manera holística, evitando sesgos o nepotismo del reclutador. Se evalúan los méritos y no se guía por otros aspectos, como los apellidos o la imagen", dice Berczely.

A la fecha tienen 50 clientes, firmas de distintos tamaños y sectores los que pagan una tarifa anual por el uso del software.

De cara a 2022, proyectan crecer cinco veces e iniciarán la expansión regional partiendo por México y Colombia.

Nicolás Hanckes cofundador de HcmFront

HcmFront, IA para gestión integral

El ingeniero civil Nicolás Hanckes y el ingeniero eléctrico, Carlos Jerez, fundaron HcmFront en 2014, una plataforma de gestión integral para recursos humanos, que va desde el reclutamiento y selección del personal, hasta la generación de los contratos y anexos. La plataforma centraliza y almacena la información de las empresas, y mediante el uso de IA, entrega recomendaciones en torno a problemas de rotación, ausentismo o fugas de colaboradores.

"De esa forma la firma puede tomar decisiones en tiempo real y basándose en la data", dice Hanckes, cofundador y gerente de desarrollo de negocios de la empresa.

A la fecha tienen unos 200 clientes de todos los tamaños e industrias, a los cuáles les ofrecen su software por una suscripción mensual o anual.

La firma, que se fundó con US$ 15 mil aportado por los socios, con el tiempo ha sostenido un crecimiento orgánico con una facturación anual de US$ 1 millón.

El próximo año proyectan levantar capital para enfrentar el rápido crecimiento en el mercado nacional e internacional ye incorporar nuevas tecnologías asociadas al orden operacional.

"En los próximos tres años buscamos ir duplicando año a año nuestros clientes y la facturación. Además, de aumentar la presencia de nuestra plataforma en Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y México, donde ya está siendo utilizada", afirma Hanckes.

La propuesta de Buk para trabajadores "contentos"

En 2017 cuatro socios -Jaime Arrieta, Santiago Lira, Ricardo Sateler y Felipe Sateler- crearon Buk, un software de recursos humanos para que los trabajadores estén contentos en sus lugares de trabajo. La plataforma permite realizar el pago de sueldos y vacaciones hasta visualizar beneficios hasta potenciar los talentos de los trabajadores con capacitaciones.

Felipe Sateler, cofundador y CTO de Buk, comenta que el objetivo es apoyar a las áreas de recursos humanos a realizar mejor su tarea para que "salgan del Excel y se enfoquen en los colaboradores".

El emprendedor comenta que desarrollaron una nueva herramienta con IA que permite a las empresas medir el pulso o sentimiento de los colaboradores en base a una encuesta de texto libre.

"Medir esto es clave, ya que para tener equipos de trabajo eficientes debes dar un entorno donde puedan desenvolverse y si no están contentos vas a aumentar la rotación, la gente se querrá ir a otro lado y tendrás menos productividad. Esto no dirá si están contentos o no, sino que procesará las respuestas, entregará información precisa para que las compañías conozcan si existe un sentimiento positivo o negativo de los colaboradores y trabajar en eso", explica Sateler.

Hoy la plataforma es utilizada por más de 4 mil firmas de Chile, Perú y Colombia, principalmente microempresas, startups -como Fintual, Cornershop y NotCo- y grandes corporativos con más de 15 mil colaboradores, con un modelo de cobro mensual.

Su plan es duplicar en los próximos 12 meses los clientes, consolidarse en la región y aterrizar en nuevos países; el más cercano es México donde ya tienen pilotos en marcha y antes de fin de año esperar abrir operaciones oficialmente. "Proyectamos cerrar 2021 con una facturación de US$ 10 millones y el próximo año duplicarla", dice Sateler.