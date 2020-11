Biden vs. Trump: Los otros hitos de una elección histórica

Coffee break

Que los conductores de Uber en California no sean catalogados como empleados, o que se suba el sueldo mínimo en Florida, además de una larga lista de candidatos presidenciales que quedaron en el camino.

No solo presidente se escogía esta semana. En casi todos los Estados se llevaron a cabo propositions, que permiten votar sobre políticas públicas locales. Con el 58,4% de los votos California aprobó clasificar a los conductores de Apps como Uber o Lyft como independientes y no como empleados de las firmas tecnológicas. Una discusión que también se está dando en Chile.

En Washington, asimismo, por el 60% de los votos se rechazó un referendum para mantener un impuesto a ciertas bolsas plásticas entregadas por el retail.

Y en Florida se aprobó por 60,8% un aumento del salario mínimo a US$ 10 por hora desde el 30 de septiembre de 2021 hasta llegar a US$ 15 por hora en 2026 y luego reajustarse anualmente por inflación.

Jo Jorgensen, Howie Hawkins y Kanye West.

Los otros presidenciables

En sus 230 años de historia democrática, Estados Unidos solamente ha tenido un presidente independiente. Y de hecho, fue el primero: George Washington.

Pero eso no significa que falten aspirantes a la Casa Blanca fuera de los partidos tradicionales.

De hecho 1.216 candidatos se registraron ante la Comisión Federal de Elecciones para los comicios de este año. ¿Quiénes son estas figuras y por qué deciden inscribirse para una elección presidencial?

La tercera candidata con más votos populares hasta el cierre de esta edición (1,6 millones) era Jo Jorgensen, una empresaria de 63 años y representante del Partido Libertario. Alcanzó a ser socia de IBM y posteriormente presidió Digitech. Sus propuestas giran en torno a liberalizar el mercado y desmilitarizar las Fuerzas Armadas. Además se opone a la intervención estadounidense en otros países.

El cuarto en la carrera presidencial es Howie Hawkins (338 mil votos), que representa al Partido Verde. Participó de la Guerra de Vietnam pero actualmente está en contra de los conflictos bélicos. Está de acuerdo con un sistema de salud público y gratuito para todos y el aumento del sueldo mínimo.

Kanye West, el famoso rapero que anunció su candidatura presidencial a mediados de año, no tuvo una buena semana. Apareció en las papeletas de 12 Estados y sacó un poco más de 60 mil votos, quinto lugar de los comicios. En sus redes sociales ya publicó una foto con una llamativa descripción: “KANYE 2024”.

Sarah McBride, Madison Cawthorn y Mauree Turner

Jóvenes y no binarios

El joven republicano Madison Cawthorn se convirtió en el miembro más joven del Parlamento estadounidense durante su historia moderna. Cawthorn tiene 25 años y a los 17 un accidente automovilístico lo dejó parcialmente paralizado. A su polémica postura en contra de la inmigración y el aborto, y a favor del uso de armas, se han sumado acusaciones de conducta sexual inapropiada y expresiones racistas en su contra.

Con 30 años la demócrata Sarah McBride es la primera senadora transgénero electa en Estados Unidos. Activista por los derechos LGBTIQ, en 2016 se convirtió en la primera persona transgénero en hablar en una Convención Demócrata. Como portavoz de The Human Rights Campaign cumplió un rol fundamental al frenar el intento de Trump por recortar derechos sanitarios para las personas transgénero. Antes trabajó directamente con Beau Biden, fiscal general de Delaware e hijo de Joe Biden, que murió de un tumor cerebral en 2015.

Mauree Turner (27) se convirtió en la primera legisladora estatal no binaria en la historia de Estados Unidos y además en la primera legisladora musulmana en Oklahoma. No binaria es una definición de género entendida como ni masculino ni femenino. Turner fue integrante de la junta del Council on American-Islamic Relations y dirigió la iniciativa de reforma de la justicia penal "Campaigning for Smart Justice" de American Civil Liberties Union.

¿Ahora sí tendremos embajador?

Durante décadas, en Chile se decía que uno de los personajes más influyentes era el embajador de Estados Unidos. Pero desde que gobierna Trump, ese país no tiene representante en Santiago. En enero de 2019, Carol Z. Pérez terminó su período designada por Obama en 2016. La iba a remplazar Andrew Gellert, pero su nominación se retrasó en 2018 y jamás llegó.

A mediados del año pasado Trump nombró como embajadora en Chile a la empresaria cubana-estadounidense Leora Levy, quien aún no es autorizada a ocupar el cargo por el Senado en Washington.

Desde agosto, quien oficia como representante del gobierno estadounidense es el nuevo encargado de negocios, Richard Glenn.

Por eso, esta semana mientras seguían el resultado de las elecciones en la Cancillería el futuro de la embajada estadounidense era un "tema". Porque si bien las relaciones entre ambos países son buenas, están lejos de la cercanía y hasta "complicidad" de la era demócrata.