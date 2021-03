¿Qué tarjeta de prepago elegir?

Cómo cuido mis lucas

Desde bancos a FinTech ofrecen este tipo de tarjeta que permite recargar una vez que se acaba el saldo, por lo que las personas no se endeudan. Algunas entidades cobran comisiones por mantención mientras que otras no tienen costos asociados al utilizarlas. Todo depende de su formato: digital o física.

Hace exactamente tres años que se lanzó al mercado la primera tarjeta de prepago y que cambió la estructura de los métodos de pago en el país. Este tipo de producto ha permitido incluir a más personas en el sistema financiero, y que puedan tener acceso al mundo del e-commerce sin la necesidad de contar con una tarjeta de crédito. Así, comprar en internet en sitios como Amazon, Uber Eats, AliExpress y Airbnb está al alcance de todos, y también la posibilidad de suscribirse a Netflix o Spotify.

Este tipo de producto se caracteriza porque permite a los usuarios cargar la tarjeta para su uso. Una vez que se acaba el saldo, el cliente puede volver a recargar. De esta manera, a diferencia de una tarjeta de crédito, no genera una deuda, porque siempre se gasta el saldo que se mantiene en la cuenta de prepago.

Uno de los inconvenientes que tiene esta tarjeta en el comercio físico, es que no todos los establecimientos la aceptan debido a que deben firmar un contrato con Transbank, que es el mayor adquirente del país por el momento, para que puedan ser procesadas.

A pesar de ello, los usuarios de esta tarjeta pueden realizar sus compras por internet sin inconvenientes, incluyendo en el extranjero.

Asimismo, se pueden hacer transferencias de dinero a otras cuentas del sistema financiero, como pagar cuentas de consumos básicos y recargar celulares.

De acuerdo a las presentaciones que han dado las entidades financieras que ofrecen este tipo de tarjeta, existen cerca de 3 millones de cuentas de prepago en el país, siendo MACH de Bci el mayor operador con más de 2,8 millones al cierre de 2020 y Superdigital de Santander con más de 111 mil.

También está presente en esta industria la FinTech Tenpo, que está ligada a Credicorp, Coopeuch y la Caja Los Héroes. Próximamente se sumará Mercado Pago, que está a la espera de las aprobaciones regulatorias de la Comisión para el Mercado Financiero.

¿Física o virtual?

En el mercado ofrecen tarjetas de prepago en formato físico, lo que permite comprar en los comercios adheridos, o bien de manera digital y usarla en internet. Para decidirse hay que evaluar cuál será su uso y tener en consideración los costos asociados.

MACH de Bci, que fue pionero en la industria financiera con las tarjetas de prepago, tiene la versión digital y física de este producto. La tarjeta virtual no tiene cobros de comisiones ni mantenciones de por vida, al igual que el formato físico. Se puede acceder descargando la aplicación. La diferencia está en que al momento de requerir MACH física se paga por una sola vez $ 4.990. La tarjeta física también permite comprar en comercios internacionales que acepten Visa.

MACH permite retirar dinero desde los cajeros automáticos de Bci, pudiendo hacer cuatro giros máximos durante la semana. El monto máximo de retiro por cuenta bancaria es de $ 1.000.000 al mes, sin embargo el monto máximo que puedes tener de saldo en un momento dado es de $ 500.000. Solo se pueden hacer 100 pagos entre personas MACH durante un mes.

Superdigital de Santander también ofrece las versiones digitales o físicas de la cuenta de prepago. Los costos varían de acuerdo a ambos tipos de tarjetas.

Si se opta por la versión virtual, se debe bajar la aplicación al celular y no tiene costo hasta después del mes 13 de la apertura de la cuenta, luego cobran UF 0,06 por mes (unos $ 1.758). Esta opción tiene acceso a una tarjeta digital Mastercard que permite hacer transferencias, depósitos y giros, como también hacer compras online. El saldo máximo en Superdigital es ilimitado, y se puede transferir en un mes a otros bancos hasta $ 1 millón. Las transferencias no tienen costo. Se pude girar en cajeros de Santander hasta $ 300 mil por día.

Mientras que en el caso de la tarjeta física, Santander ofrece dos planes. El primero es "One", que cobra UF 0,11 por mes y te dan dos tarjetas virtuales y una física. El despacho de la tarjeta es gratis. También está el plan "Family" que cobra UF 0,22 (unos $ 6.450) por mes y da seis tarjetas virtuales y dos físicas. En el extranjero también puedes comprar con la tarjeta física sin comisiones pero si quieres sacar dinero de un cajero debes pagar $ 5.000.

La Caja Los Héroes también ofrece una tarjeta de prepago física que no tiene costo de apertura, pero mensualmente cobra una comisión de UF 0,055 (unos $ 1613). Sin embargo, si el usuario realiza compras por $ 300.000 o más, el costo de mantención ese mes baja a $ 0. Los giros y abonos en las oficinas de Caja Los Héroes no tienen costo, pero al girar en cajeros automáticos a contar del segundo giro es UF 0,0164 por evento (unos $ 480).

Las consultas de saldo en los cajeros también pagan y es UF 0,0082 (unos $ 241). Si se realizan transferencias a otras entidades financieras, hay que pagar UF 0,01 ($ 294 aprox.). Las compras internacionales no tienen costo.

Opción 100% digital

Tenpo ofrece por el momento solo la tarjeta virtual descargando su aplicación, y no cobra comisiones ni gastos por mantención de la cuenta. Esto igual corre para las compras internacionales. El monto máximo a transferir es de hasta $ 100.000 por día. La cuenta tiene un límite de $ 2 millones. Para hacer retiros en dinero en efectivo te cobran $ 200. Tenpo da la posibilidad de poder invertir a través de Credicorp Capital y cobra una comisión anual de hasta 1,15%, IVA incluido.

Coopeuch ofrece la tarjeta virtual Dale. Actualmente no tiene costo de emisión ni activación, y se puede cargar hasta $ 500 mil. No cobra mantenciones mensuales y tampoco costos asociados a transacciones. Se puede utilizar en comercios internacionales y nacionales que acepten WebPay Plus. La tarjeta además permite retirar dinero en efectivo, pero solo en las oficinas de Coopeuch.