Por dentro

El partido de este miércoles entre Colo Colo y la U de Concepción marcó un alza en la actividad de las casas de apuestas en línea, que desde 2019 vienen popularizándose en Chile. El negocio va viento en popa y el gobierno anuncia su próxima regulación.

Era el duelo por la permanencia. Si perdía este miércoles 17 ante Universidad de Concepción, Colo Colo se iba al descenso. Uno de los clubes más populares de Chile enfrentaba su caída a la Primera B y las casas de apuestas reflejaban el enorme interés del público: en la plataforma chilena XPerto-Polla, la victoria del cacique pagaba 1,95 veces frente a los 2,90 de su rival penquista. Mientras que en Betsson -una de las casas de apuestas líderes del mundo-, el empate pagaba 3,10 veces por los 90 minutos de juego.

La noticia de que los albos pudieran irse a jugar a los potreros movilizó varios millones de pesos hacia las casas de apuestas en Chile, donde el negocio aún no está regulado. Según Statista -sitio estadístico alemán que entrega información de mercado-, a nivel global el negocio de los juegos de azar online, que incluye juegos de casino, póquer y apuestas deportivas, alcanzaría a unos US$ 60 mil millones. En 2023 subirá a US$ 93 mil millones.

La casa de apuesta más popular en el mundo es la británica Bet365, valorada en US$ 1.590 millones. Esta compañía es una de las tantas que han arribado a través de internet a Chile en los últimos años. Hasta ahora, el único operador autorizado en Chile es Polla Chilena de Beneficencia, que a través de su juego Xperto permite apostar en algunos partidos mientras se desarrollan en vivo, al igual que las compañías internacionales.

Según sus balances, en el 2019, sus juegos -no solamente online- generaron $ 19,2 mil millones en apuestas. Las ligadas al fútbol aportaron más de $ 17 mil millones, lo que equivale al 92% de los ingresos.

En Polla saben que las apuestas digitales van en alza, pero según el subgerente de productos impresos y pronósticos deportivos de la entidad, Rodrigo Valenzuela, "es imposible saber cuántos jugadores activos hay en Chile, ya que no se tienen datos respecto a todos las personas que juegan en las distintas plataformas irregulares. Ni siquiera podemos dimensionarlo", expresa.

Un estudio del año pasado de la firma Sherlock Communications sostuvo que el mercado de las apuestas online en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú sumaría US$5.000 millones.

Cuatro equipos de las ligas europeas (arriba Inglaterra, abajo España) más importandes del mundo llevan una casa de apuesta en su camiseta.

La apuesta en la camiseta

El fenómeno de las apuestas deportivas online se ha expandido con fuerza en los últimos 15 años. Es cosa de buscar en Google "apuestas deportivas" para que aparezcan millones de resultados.

Ingresar a este mundo es fácil. Basta registrarse con un correo y abonar dinero con tarjeta de crédito, débito o Servifácil y Caja Vecina, entre otros. Además, la gran mayoría de estas compañías cuentan con aplicaciones para que las personas ingresen desde sus móviles para no depender de un computador.

La popularización de las casas de apuestas en Chile ha sido lenta en comparación a otros países del continente, como Perú, Brasil o Colombia, donde el negocio es cada vez más relevante. Los que conocen este mercado consideran que el 2019, cuando el fútbol chileno comenzó a ser publicitado en las casas de apuestas, marcó un punto de inflexión.

Ahí las apuestas comenzaron a popularizarse. No por casualidad, el torneo de la Primera B del año pasado se llamó "Campeonato Juegaenlinea.com", que es una casa de apuestas de origen venezolano. Además, a un costado de las canchas se comenzaron a multiplicar los carteles publicitarios de compañías como Coolbet, Betsson, Betway, Sportingbet, Rojabet, entre otras.

Esta última, Rojabet, firma dedicada al rubro de las apuestas y juegos de azar en línea con una licencia de origen en Curacao -según lo que exponen en su sitio web-, se convirtió en auspiciador del campeón Universidad Católica, Antofagasta, Audax Italiano, Curicó Unido, Santiago Wanderers y Temuco.

Partido de la Primera B durante el 2020, de fondo el principal auspiciador del campeonato "Juegaenlinea.com"

¿Y tú tienes ya tu tipster?

Matías Altamirano (27) es apostador. Este periodista comenzó apostando en Xperto los fines de semana en compañía de su padre. Destinaba entre $ 500 o $ 1.000, dependiendo del dinero que manejaba en esa época. Siguió por muchos años con esa tradición, hasta que en 2020 durante la pandemia decidió probar suerte con las apuestas online tras ver un aviso en TV.

"Destino $ 10 mil todos los meses, hago diez apuestas de $ 1.000. Juego los cuatro fines de semana del mes y también a mitad de semana; son ocho apuestas y dejo dos libres para otros datos que voy revisando o un fin de semana que esté cargado de partidos. Si me terminara de forma adelantada los $ 10 mil, no apuesto más y espero hasta el otro mes", comenta Altamirano.

Él estudia antes de realizar cualquier acción, incluso lleva un cuaderno con un registro de estadísticas para fútbol, tenis y balonmano. El tema de apostar en más deportes fue una de las razones por las cuales decidió cambiar de casa de apuestas, ya que SportingBet -la agencia donde ahora juega- ofrece varias opciones y según él las cuotas que ahí ofrecen son mejores, o sea se paga más en caso de ganar.

Sus buenos resultados en las apuestas lo llevaron a convertirse en tipster: persona a la que se le paga para que brinde información estadística sobre cómo apostar. "Tengo 12 suscriptores que por ahora son amigos o conocidos. Cobro una suscripción mensual de $ 10 mil o dos semanas por $ 5 mil, donde voy entregando datos de fútbol, tenis y handball. Todavía no he desarrollado redes sociales, una vez que lo haga espero abarcar un mundo más amplio", explica.

Pese a que Altamirano es un tipster, igual recurre a sus colegas con deportes de los que conoce menos, como el béisbol o hockey sobre hielo. En todo caso, en las redes sociales abundan los tipster gratuitos que se han convertido en una tendencia. En España se investiga la publicidad encubierta que hacen estos promotores a alguna casa o club.

Jugadores de Audax Italiano celebran y de fondo el cartel publicitario de CoolBet.

Limbo normativo

Pese a la popularización de las apuestas online, el sistema aún no está legalizado en Chile. La legislación establece que únicamente pueden operar los casinos autorizados por la ley, a través de licencias emitidas por la Superintendencia de Casinos de Juego, pero estos permisos no contemplan las apuestas online.

De todas formas, desde la Superintendencia de Casinos de Juegos indican que "son lícitos, al igual que los casinos, los juegos de azar administrados por las agencias de Polla Chilena de Beneficencia S.A. (Xperto), Lotería de Concepción S.A. y los hipódromos".

Respecto a esta situación, el abogado Felipe von Unger, del estudio Alessandri, dice que "las apuestas deportivas online son ilícitas. Me encantaría decir que es un tema no regulado, pero funcionan sobre la base de una prohibición inicial. Pese a eso, considero que la prohibición es inaplicable para las personas, ya que las plataformas se ejecutan desde otros países, lo que hace muy difícil la fiscalización. Finalmente, operan en un limbo normativo, ya que igual funcionan por las materias grises de la ley, pese a ser ilegales".

En Chile no hay quien fiscalice a las casas de apuestas online. Si uno pierde todo su dinero, no hay a quién reclarmarle. Lo mismo pasa si alguien "arregla" los partidos. En Perú, España, Colombia, Inglaterra y varios países, las autoridades investigan las existencia de amaños y sobornos en las ligas.

En 2019 un grupo de tenistas chilenos fue descubierto amañando partidos en una red de apuestas que tenía al entonces coordinador nacional estudiantil del partido Revolución Democrática, Carlos Pérez, como un importante gestor del negocio.

Usaban el torneo Challenger de Santiago, el campeonato de tenis más importante en Chile, para gestionar partidos falsos y presionar a jugadores para ganar o perder según lo que dictara el momento.

Las grandes casas de apuestas sostienen que quieren ser reguladas, pero su temor es que se generen leyes con muchas cortapisas e impuestos, lo que haría menos atractivo su negocio. Desde Hacienda confirman que en la primera mitad de este año buscarán regular el desarrollo de los juegos de azar en línea, incluyendo las apuestas deportivas, casinos y otras donde se juegue dinero.

Así quieren generar un mercado competitivo, proteger la seguridad de los jugadores y aumentar la recaudación fiscal, entre otros, argumentan. De momento, quedará esperar. Las apuestas online seguirán funcionando igual, y está claro que miles de chilenos continuarán jugando día a día en estas plataformas.

Colombia reguló en 2016 las apuestas online, entregando licencias a cinco empresas. Hoy son 18 las casas de apuestas online, y solo en 2019 movieron US$ 1,5 mil millones de 2,7 millones de usuarios.