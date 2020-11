El negocio de los tiktokers chilenos y sus marcas personales

Punto de partida

Libros, arquitectura, fauna, nutrición, moda o idiomas son sólo algunos de los temas que ahora están en la red social de moda. Algunas marcas lo saben, por lo que han apostado por algunos tiktokers o influencers especializados para ofrecer sus productos.

Agustin Torres (26)

Comenzó a utilizar TikTok antes de que la plataforma se cambiara de nombre. Musical.ly era como se llamaba entonces la app y aunque él la tenía, explica que en aquellos años nunca tuvo tiempo para crear contenido. Tenía mucho "trabajo y estudio", comenta.

Tenía pensado irse a vivir a Australia, pero la pandemia cambió los planes. "Fue ahí cuando agarré el computador y todos los videos de buceo que junté durante los dos años que llevaba trabajando como ayudante y empecé a generar el contenido", explica.

Comenzó subiendo registros de todo. Aunque se dio cuenta que lo que mejor que hacía era hablar sobre la fauna marina o consejos de buceo. "Siempre trato de que sea buena fuente cuando subo algún vídeo informativo, hago mis investigaciones en notas de Natgeo o busco en libros de animales marinos", asegura Agustin.

Tiene más de 213 mil seguidores y trabaja en e-commerce "apoyando en el manejo y desarrollo de dos tiendas", menciona. No recibe ningún beneficio económico por sus videos y tampoco se ha dedicado a "contactar marcas o algo por el estilo".

Camila Gajardo (27)

Recién en diciembre de 2019 esta nutricionista empezó a utilizar TikTok, pero fue la pandemia la que obligó a darle vida a su cuenta para entregar "información nutricional".

La idea surgió porque según Camila se dio cuenta de que "existían varios nutricionistas extranjeros, pero no había encontrado chilenos que hablaran directamente de hábitos alimentarios y productos".

Considera que TikTok es una buena fuente de información, aunque hay que tener cuidado. "Así como hay varios profesionales educando, hay muchas personas no profesionales que también aconsejan y pueden poner en riesgo la salud".

Actualmente tiene más de 196 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok. "En general, confían mucho en mis conocimientos, les gusta preguntarme y me encanta responderles", asegura. En cuanto a sus beneficios dice que "me entrega un espacio entretenido y cercano para educar sobre alimentación saludable y me permite ser más conocida como nutricionista, muchas personas me ven y comienzan a ser mis seguidores y pacientes".

Rene Leiva (36)

Es arquitecto y hace sólo dos meses comenzó a utilizar TikTok. "La verdad es que nunca me llamó la atención este tipo de App, pero hablando con un amigo, me entusiasmó la idea y sentí que la única manera de concretarlo era enfocando esta cuenta 100% a mi pega", explica.

Como arquitecto dice que se dedica a la construcción de "refugios modulares". La aplicación le ha servido para mostrar su trabajo y en dos meses ya se ha contactado con personas de Argentina, México y España. "Sin este tipo de plataformas, hubiera sido mucho más difícil", asegura.

Dice que la llegada con sus seguidores es "increíble". Apenas sube un video recibe comentarios sobre sus trabajo. Tiene más de 30 mil seguidores hasta el momento .

"He visto contenido interesante y muy diverso", comenta sobre la oferta de la red social. Sin embargo, recomienda que "como todo medio digital hay que tener sus resguardos, pero en general creo que es un tremendo aporte para emprendedores como yo".

Octavio Gamboa (26)

Comenzó a usar la aplicación de Tik Tok en diciembre de 2019 y comenta que la descargó por "curiosidad". En un principio era sólo por "entretención", agrega. Sin embargo, como profesor de inglés vio que era una buena forma de "enseñar".

"Yo siempre hacía videos para mis proyectos de francés y español en el colegio, entonces ahora que soy 'profe' de inglés, vi una oportunidad para compartir unos de los tips rápidos y sencillos de cosas que siempre mis estudiantes me consultaban", explica.

Es cofundador de Empire English, una red especializada en enseñar inglés y asegura que Tik Tok ha "ayudado mucho para que otros estudiantes la conozcan". Tiene más de 308 mil seguidores en su cuenta, en la cual no sólo imparte clases, sino que también aprende.

"Yo he aprendido mucho de TikTok, no solo de idiomas, sino que de negocios, ciencia, música, edición, fotografía, cocina, hasta paleontología", explica. Aunque agrega que por la duración de los videos "no se puede ir en tanto detalle".

Almendra Veiga (18)

Cuenta que comenzó a utilizar TikTok hace muy poco tiempo. "Creo que fue en julio de este año", comenta. Fue uno de sus amigos quien le recomendó la aplicación de la cual se volvería una "fan".

Ella habla de libros. Los recomienda y hace diferentes videos con consejos para que sus seguidores se apasionen por la lectura. "Para mí TikTok es una herramienta para transmitir conocimientos e ideas", menciona la joven argentina que recién está terminando la secundaria.

Actualmente tiene más de 185 mil seguidores. Cuenta que se divierte mucho grabando los videos y "charlando con la gente". Además, ha comenzado a tener apoyo. "Está el factor editoriales y colaboraciones que recontra agradezco, siento que se me están abriendo muchas puertas", explica.

Almendra es una influencer literaria o mejor dicho una booktoker. Ella llamó la atención luego de recomendar el libro Matilde debe morir (2016) de Cristian Acevedo, que después de estar estancado en sus ventas apareció en uno de los videos de Veiga obligando a las librerías a pedir un mayor número de ejemplares por quedarse sin stock.

Las marcas

Según un estudio de Agencia Jelly, realizado a partir de 400 entrevistas a personas entre 15 y 45 años a lo largo de Chile con cuentas de Tik Tok, un 66% de los usuarios de la red social valoran que los influencers o tiktokers no sean personas famosas antes de abrir sus cuentas.

Además, destacan que durante la pandemia la descarga de la red social explotó en un 68% y los usuarios del país ya llegan a los "3 millones".

La moda partió siendo exclusivamente de la generación Z (nacidos entre 1995 y 2005), aunque personas mayores se están interesando cada vez más.

El estudio de Jelly destaca que un 65% de los usuarios reconoce que al ver una marca en Tik Tok su percepción cambia positivamente.

"El cambio de percepción tiene que ver con el rol que toman las marcas al entrar a TikTok: deben ser más relajadas, divertidas y estar disponibles para jugar y conectarse con las personas", asegura Manu Chatlani, director ejecutivo de Jelly.

Los beneficios

Para Matías Infante, director de Agencia Alta Comunicación, la plataforma de TikTok "es el negocio de los influencers", ya que hay marcas que han apostado por algunos rostros para ofrecer sus productos a través de la red, asegura y agrega que "algunos ganan varios millones".

Según Javiera Estrada, ejecutiva de contenidos digitales de la misma agencia, hay tiktokers chilenos "reconocidos en distintas partes del mundo" que son reconocidos por las marcas al "estar haciendo ruido", sostiene.

Además, la publicista asegura que todas las semanas están apareciendo marcas nuevas interesadas en los influencers de Tik Tok. Un buen ejemplo es Ignacia Antonia que tiene más de "18 millones de seguidores", explica.

Sebastián Jordana, director digital de agencia Parla, dice que las marcas aún tienen un foco ligado a la música, al maquillaje o la tecnología. "No he visto mucha cultura", menciona. "Aunque puede que con el tiempo comiencen a fijarse más en eso" y así la aplicación entregue buenos beneficios a quienes optaron por enseñar a través de Tik Tok.