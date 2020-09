Empresas post-Covid19: Cinco pasos para la reconversión

Tecno

Acelerar los procesos de transformación digital fue una de las decisiones que las empresas tomaron en medio de la pandemia. Y aunque la crisis no ha terminado, muchas organizaciones ya están pensando y diseñando el futuro post Covid-19, a modo de aprovechar la oportunidad de cambio que repentinamente se presentó, para construir competencias que les ayuden a emerger “más fuertes”, con una infraestructura más digital, operaciones más ágiles y estructuras de costos variables.

Ese es el escenario que describe el estudio “Is it time for a course correction?”, realizado por Accenture, para dar luces a las empresas en el camino hacia la recuperación. Tras consultar a altos ejecutivos de compañías en varios países, 64% aseguró haber lanzado iniciativas para ajustarse a lo que viene. Pero no es todo: el estudio señala que a medida que las circunstancias han ido evolucionando, las empresas se enfrentan a un conjunto de problemas en ese viaje, por lo que deben considerar cinco puntos clave.

1 Talento y organización

Un escenario postpandemia, según el informe, requiere repensar “cómo formar equipos para impulsar la innovación y crecimiento”, además de rediseñar la gestión del rendimiento para recompensar la colaboración sobre la competencia e impulsar la confianza a través de un liderazgo de apoyo.

Al respecto, Michael Leatherbee, académico de Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Católica (UC), subraya que una de las eficiencias organizacionales causadas por la pandemia es el teletrabajo, algo que debe seguir ajustándose según el caso de cada empresa. “Bien ejecutado y en las condiciones idóneas, aumentará dramáticamente la productividad”, señala.

La directora ejecutiva de Accenture Chile, Rosario Castro, añade la necesidad de poner “mucho más foco” en la reconversión laboral, “haciendo modificaciones profundas a nuestro sistema educacional y de capacitación”.

2. Clientes y canales

Lo que ahora deben hacer las empresas, según el estudio de Accenture, es comprender y alinearse con la “nueva forma de la demanda”, lo que implica redefinir los omnicanales, los productos y servicios “para ganar en la nueva realidad”, dice Castro.

3. Cadena de suministro y operaciones

Aumentar la resiliencia en la cadena end-to-end es necesario. Y acá, incorporar más tecnología para mejorar los servicios postventa, en el caso del comercio electrónico, es una de las recomendaciones de Dagmar Pearce, director de Ingeniería Civil Informática de la Universidad San Sebastián, sobre todo porque esta forma de comprar ha propiciado que los clientes se vuelvan “muchísimo más exigentes” e, incluso, es una modalidad que escaló hasta servicios tan básicos como las frutas y verduras, ejemplifica. Y lo dice con propiedad, pues le ha tocado asesorar a verduleros de Lo Valledor en la creación de sus aplicaciones para incorporarse al mundo online.

4. Sistemas

¿Por qué Amazon es una de las empresas más valiosas del mundo?, pregunta Michael Leatherbee, de la UC. Y responde que en parte es porque “ha capitalizado el valor del tiempo de las personas”, para lo cual la tecnología ha sido crucial.

El reto a futuro, plantea Rosario Castro, de Accenture, es desarrollar una nueva plataforma tecnológica, acelerando la adopción de la nube, que “tiene la capacidad de maximizar el valor de cualquier negocio y de potenciar la innovación” , junto a tecnologías de automatización, inteligencia artificial con datos y analítica, las que juntas formarían lo que se conoce como Applied Intelligence.

5. Liquidez y finanzas

Castro dice que los problemas financieros componen, en promedio, un cuarto de los temas de discusión de los CEO en la crisis actual. Por eso, en el mundo postpandemia, las empresas tendrán que optimizar la cartera mediante desinversiones y M&A. Y de eso están conscientes los ejecutivos encuestados por Accenture: 74% dijo que planea repensar completamente sus procesos y modelos operativos para ser más resilientes, y 92% dijo que está acelerando sus inversiones en transformación digital.

“Los CEO se enfrentan a una caída en las ventas y a una mayor dificultad en la gestión de cobranzas. La adaptación a este nuevo escenario de ‘nunca normal’ requiere de inversiones en tecnologías clave, procesos y personas. Y para algunos, la liquidez se ha convertido en una cuestión de supervivencia”, dice la ejecutiva. En Chile, añade, el escenario corporativo es “básicamente parecido”.