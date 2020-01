Alfonso Swett y propuesta de turnar la presidencia de la CPC: "Lo que me gusta es la democracia, las elecciones"

Actualidad

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, se refirió este jueves a la propuesta que se evalúa en algunas ramas de la multigremial, respecto a que su presidencia se vaya turnando entre estas de forma anual.

El actual timonel de la CPC se mostró reacio a la idea, ya que señaló "no es lo que el país pide este minuto".

"A mí no me gustan las rotaciones. A mí lo que me gusta es la democracia, las elecciones. Creo que las elecciones a dedo o irse turnando no es lo que el país pide en este minuto", dijo.

Sobre los desafíos del empresariado tras la crisis social, Swett apuntó que "tenemos que enfrentar estos cambios cambiando y lo que hemos visto acá es que los cambios hoy día, más que temas, es lo que está viviendo la realidad de millones de personas. Si ponemos temas no sumamos los problemas y en realidad no logramos entender todo lo que está acá, que es gente, son personas, son familias que quieren soluciones a problemas reales, que el costo de la vida subió más rápido a sus ingresos".

Desempleo y proveedores

Consultado por las cifras de desempleo en Santiago que publicó hoy el Banco Central, el líder de los grandes empresarios comentó que las recibe "con tristeza, es una muy mala noticia. Ya que haya una persona desempleada es un tremendo drama. Hay que, de alguna forma, ocuparnos".

Sobre la relación de las grandes empresas con los proveedores, Swett dijo que ha sido un tema dentro de la CPC, que ha sido conversado con los propios proveedores y con las Pyme.

"En definitiva, la empresa tiene que tener una mirada mucho más amplia, que involucre lo que está pasando con la sociedad, con los consumidores, con los proveedores, con sus trabajadores", acotó.