Diputados del Frente Amplio ratificaron su decisión de no disputar la mesa de la Cámara

Representantes del movimiento se reunieron con jefes de bancada de la NM y retomaron negociación para sellar acuerdo administrativo de gobernabilidad de la Corporación

Agencia Uno

El próximo sábado los jefes de las bancadas de la Nueva Mayoría, incluida la Democracia Cristiana, y representante del Frente Amplio volverán a reunirse para intentar sellar un acuerdo de gobernabilidad que les permita administrar la presidencia y las comisiones de la Cámara de Diputados.



Así lo resolvieron los parlamentarios que llegaron este jueves a la cita que se desarrolló en la sede del Partido Socialista, que según describieron se trató de una reunión en "muy buenos términos" y "muy productiva", donde además el FA confirmó su decisión de restarse de la posibilidad de presidir la testera de la Cámara.



"Avanzamos de manera productiva estableciendo primero algunos principios y criterios ordenadores, el tema de la proporcionalidad que es algo súper importante para que las fuerzas sean reconocidas en su proporción en las distintas comisiones", dijo al respecto el diputado Giorgio Jackson (RD).



El parlamentario también explicó que en la ocasión analizaron principalmente el tema de la conformación de las comisiones, de modo que queda pendiente la presidencia de las mismas y de la testera de la Cámara donde "lo hemos anunciado no estamos con aspiraciones a disputar el espacio de la mesa de la Cámara pero si queremos estar bien representados en las comisiones que nos interesa trabajar en los distintos intereses del FA".



En representación de la DC, en tanto, el diputado Pablo Lorenzini, que llegó a la cita junto a su par Gabriel Silber, admitió, en relación a la reunión que "no teníamos tantas esperanzas con lo que había pasado a fines de enero (ocasión en que congelaron las negociaciones), pero aceptamos esta renovación de conversaciones con el Frente Amplio presente y los regionalistas".



En ese sentido destacó que "se ha logrado por lo menos poner un piso, esto no está finalizado, ni terminado, tenemos los plazos bastante acotados debiéramos, lunes-martes debiéramos tener esto resuelto. Y lo que sí desde un comienzo quedó claro, que éste es un acuerdo de administración de gobernabilidad de la Cámara de Diputado, su mesa y sus comisiones, esto no un acuerdo político de trabajo a futuro, eso se verá después, en cada proyecto o propuesta cómo se arma".