Impuestos declarados en 2017 aumentaron 13,6% de la mano de la minería

Cifras ascendió a US$ 15.000 millones, de los cuales US$ 12.000 millones se explicaron por las grandes empresas. Declaraciones recibidas por el SII aumentaron en el período.

Positivas cifras en materia de impuestos declarados ante las autoridades tributarias informaron esta mañana el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR), datos en los que tuvo mucho que ver el dinamismo del sector minero.

Según el Balance de la Operación Renta 2018, que considera los datos comerciales del año 2017, el año pasado los tributos declarados se incrementaron un 13,6% en comparación a la Operación Renta 2017 (con cifras del ejercicio comercial 2016), ascendiendo a US$ 15.313 millones.

En el desglose, casi la totalidad de los mayores ingresos al Fisco declarados en el período se explicaron por el impuesto de Primera Categoría que cancelan las empresas, que avanzó 12,3% a US$ 12.723 millones. De dicho monto, US$ 1.041 millones provino de las grandes mineras, una variación interanual de 67,6% respecto al 2016, mientras que US$ 11.862 millones (9,1% de alza) provino de las otras compañías.

Graficando el mayor dinamismo del rubro minero, la tributación por impuesto específico a la actividad (royalty) ascendió a US$ 245 millones declarados en el ejercicio, un crecimiento de 68,5% respecto al ejercicio anterior.

Otras cifras relevantes informadas en conferencia de prensa por el director del SII, Fernando Barraza, y la tesorera general de la República, Ximena Hernández, dieron cuenta de que los impuestos al Global Complementario declarados (tributación de las personas) superó los US$ 1.100 millones el año pasado, una variación de 9,4% respecto al ejercicio previo. Mientras que los tributos declarados por las empresas estatales cayeron 6,3% a US$ 305 millones.

Barraza explicó que los mayores montos declarados por impuestos en el período se explicaron por el incremento en el impuesto de Primera Categoría -de 24% a 25% en el régimen de renta atribuida, y de 24% a 25,5% en integración parcial-, un mayor precio del cobre respecto al 2016 y el crecimiento de 1,5 de la economía el año pasado.

Declaraciones

En total, 3,7 millones de contribuyentes presentaron su declaración de impuestos el año pasado, un incremento de 6,57% en relación a la Operación Renta previa. Del toptal, 80,89% corresponde a solicitudes de devolución de impuestos, un 8,23% a declaraciones con pago de tributos y un 10,88% a declaraciones sin devolución ni pago ("conocidas como calzadas").

Del total, 68,38% de los documentos recibidos corresponde a personas, un 24,93% a micro empresas, 5,33% a pequeñas empresas, 0,89% a medianas y apenas 0,47% a grandes contribuyentes.

En términos de devoluciones solicitadas a las autoridades tributarias, estas superaron los $ 3,612 billones, una caída de 10% versus el año previo, mientras que los montos efectivamente devueltos a los contribuyentes ascendieron a $ 2,95 billones, un 7% de alza en relación al año pasado.

Por último, 2,6 millones de contribuyentes recibió una devolución de excedentes en la Operación Renta 2018 por un monto superior a $ 1,746 billones, un avance en número de 5,2% en comparación al ejercicio anterior. 2,5 millones corresponden a personas naturales y solo 124 mil a empresas.