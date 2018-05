Jackson y presencia en mesas de diálogo: “A priori el Frente Amplio no está disponiendo su votación”

Actualidad

Si bien ve a Piñera con una “madurez política que lo hace equivocarse menos”, no cree que sus propuestas “hayan cambiado mucho”.

Como un proceso de “aprendizaje”, no carente de “descoordinaciones” -que espera se superen con el correr de los meses-, describe el diputado Giorgio Jackson la convivencia en estas primeras semanas de los veinte representantes que tiene en la Cámara Baja el Frente Amplio, del cual su partido Revolución Democrática es uno de los referentes. Lo que sí recomienda a sus pares del bloque “no ponerse ansiosos de querer hablar en los distintos temas, sino que tratar de especializarnos”. La idea, enfatiza, “es poder dosificar energías, porque la pega parlamentaria es muy desgastante”.

Lo anterior, en un contexto en que Jackson cree que el presidente Piñera ha mostrado una “madurez política que lo hace equivocarse menos”. Sin embargo, advierte “eso no significa que sus propuestas hayan cambiado mucho”.

- ¿El Presidente ha dado pasos acertados en pos de un gobierno de unidad?

- Hay una retórica que por un lado habla de unidad y que pone ciertos temas en la agenda que, en mi opinión son urgentes y realmente prioritarios, como la infancia y la migración, sin perjuicio que pueda haber diferencias en cómo abordarlos. Y aquí la predisposición del Frente Amplio es a que exista la mayor cantidad de acuerdos.

Ahora, tampoco somos ingenuos en pensar de que tenemos una aproximación igual al gobierno en estos fenómenos, pero al menos hemos mostrado voluntad de participar de los espacios de diálogos, y cuando existan diferencias o si sentimos que ese espacio no está sirviendo, nosotros no vamos a prestarnos para una utilización mediática.

- ¿Pero cree que estas instancias facilitarán que el Frente Amplio se cuadre con estas propuestas?

- Es que el Frente Amplio a priori no está disponiendo su votación al momento de participar, no está poniendo en juego la decisión legislativa con respecto a los votos, eso se va a decidir en el Parlamento. Con lo que se está tratando de contribuir es con ideas y propuestas que provienen de distintos mundos y también tratando de vincular algunas demandas sociales con lo que el Ejecutivo pretende. Depende del Ejecutivo si estas mesas son o no fructíferas. Si no considera nada, habrá sido una perdida de tiempo para todos; y si es que considera los puntos que para ellos eran distintos inicialmente, pueden haber sido instancias provechosas.

- ¿Cómo ha visto la confluencia de los dos bloques de oposición en estos meses a pesar de no tener un programa en común?

- Mi impresión es que hay ciertas materias en las cuales se puede alcanzar una posición común, sobre todo en aquellas cosas que consideramos que pueden ser retrocesos para el país. Va a haber aspectos con diferencias, pero también hay proyectos en los que es importante articular a la oposición para que no existan retrocesos.

- Pero dentro del Frente Amplio también existen voces distintas, y se habla de que pronto estaremos hablando de la opinión de cierto sector…

- No es simple, y no creo que sea malo que se empiece a hablar de la postura de un partido del Frente Amplio y de otro, así como se habla también en la Nueva Mayoría de lo que opinaba la DC o el PPD, el PS o el PR. No creo que sea algo negativo per se.

Ahora, obvio que una coalición lo que espera es tener, más allá de su diversidad y sus puntos de vista que pueda diferir, una serie de aspectos que lo cohesionan y nosotros, al menos, tenemos el programa que presentamos como Frente Amplio, a través de la candidatura de Beatriz Sánchez, que es un conjunto de materias en las cuales sentimos mucha coincidencia. Y frente a esos temas, nosotros esperamos actuar no solo de manera lo más unitaria posible, sino también ir convenciendo o articulando algo que vaya mucho más allá del Frente Amplio.

- ¿Qué rol está jugando Beatriz Sánchez?

- Beatriz Sánchez es probablemente el liderazgo, que tras las elecciones pasadas, quedo mejor instalado en el espacio político. Se mantiene con una alta valoración y un bajo rechazo.

Creemos que es un liderazgo que debe potenciarse y lo mejor para ese objetivo es que ella misma se sienta cómoda en el lugar desde donde decida participar.

Reforma: "Cualquier debate en materia tributaria tiene que ser de cara a la gente"

Ad portas del debate tributario en el Congreso, en particular dada su presencia en la comisión de Hacienda de la Cámara, Jackson no sólo ha explicitado su rechazo a una rebaja de impuestos a las empresas, sino que ahora advierte que el gobierno está planteando una "aseveración tramposa al decir que acá en Chile hay una tasa más alta que en la OCDE".

A su juicio, "la recaudación y las tasas efectivas son mucho más bajas de lo que existe en la OCDE, y eso es algo que el gobierno no ha querido transparentar y que se pongan los números en contexto".

Lo mismo, advierte el diputado, con la deuda pública. Y, en seguida, argumenta: "Chile tiene como deuda neta una de las menores que existe en el mundo, si no me equivoco dentro de las cinco más bajas, y por lo tanto, si bien existe un problema con el déficit estructural, que hay que resolver, desde nuestro punto de vista, se hace con un aumento en los ingresos del Fisco y no con una disminución del gasto, con un aumento de lo que pueden ser los ingresos, derivados de la renta y principalmente del capital, en vez de estar cortando derechos o impidiéndonos la posibilidad de discutir la expansión de algunos de los derechos o beneficios que puede ofrecer el Fisco".

Dado lo anterior, Jackson expresa su preocupación porque el gobierno, "casi como dogma, repite en casi todas las comisiones del Congreso, cuando se le consulta sobre la posibilidad de impulsar cierta agenda de expansión de derechos e, incluso de mantención de ciertos derechos, el argumento del déficit fiscal y de la mala situación que estarían sufriendo nuestras arcas fiscales".

Si bien asume que en los últimos años ha habido un alza sostenida en el gasto, destaca la necesidad de aumentar la recaudación y, en ningún caso, disminuirla.

Y, en este contexto, sostiene que como Frente Amplio aspiran a aproximarse a la posibilidad de tener un sistema desintegrado, es decir, un sistema en el que paguen impuestos las personas jurídicas en paralelo a las personas naturales. "Ahora, entendemos que por parte del gobierno no hay interés en aproximarse a un sistema de ese nivel de simplificación, pero que le puede cargar de manera más importante a las empresas e impide los espacios de elusión o de planificación tributaria que hoy tiene el sistema", afirma.

En cualquier caso, el diputado refuerza que "cualquier debate en materia tributaria tiene que ser de cara a la gente".