Larraín: "No nos queremos distinguir por ser un país que tenga la mayor tasa de impuestos"

Actualidad

El ministro de Hacienda defendió la baja en los impuestos que propone el gobierno: "Todos los países han estado reduciendo sus impuestos de primera categoría a sus empresas".

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, participó esta mañana de un seminario organizado por Compass Group, donde criticó la reforma tributaria que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet, ya que consideró que "Chile ha venido contra la tendencia global" porque hoy la competencia global apunta mas bien a atraer capitales.

"No he pillado un país que haya aumentado tanto los impuestos corporativos como Chile desde 2014", subrayó y apuntó a que "todos los países han estado reduciendo sus impuestos de primera categoría a sus empresas".

En esa línea, defendió la propuesta del actual gobierno de reducir los impuestos. "Es una caricatura equivocada decir que bajar los impuestos beneficia a las grandes empresas", refutó junto con señalar que la real intención es que "no nos queremos distinguir por ser un país que tenga la mayor tasa de impuestos. Hoy estamos sobre la media OCDE".

"Hemos planteado que nuestra tasa de impuestos converja hacia niveles promedio de la OCDE", dijo y añadió que "estamos hablando de una reducción moderada de la tasa de impuestos a empresas. No rasguemos vestiduras tampoco".

Finanzas públicas

Larraín también planteó que "hemos tenido un deterioro importante del equilibrio fiscal", a causa del "excesivo gasto durante los primeros dos años del gobierno anterior".

El jefe de las finanzas públicas calculó en US$ 12.000 millones la menor recaudación fiscal entre 2014 y 2017 por el menor crecimiento del PIB.

Además, Larraín volvió a referirse a la corrección del déficit fiscal estructural que realizó el gobierno anterior a sólo un día de que asumiera la nueva administración y que generó polémica entre las autoridades entrantes y salientes.

En ese contexto, afirmó que "no da lo mismo partir de 1,7% que de 2,1%. Estamos viendo dónde apretarnos el cinturón en el sector público", dijo y agregó que "no vamos a ajustar el gasto en US$ 1.100 millones en el primer año. Pero hacia adelante hay menos espacio de gasto".