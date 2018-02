Larraín y desembarco de rostros de LyD en el gobierno de Piñera II: “Estamos preparados para un éxodo grande”

Actualidad

El economista dice que estaban claros de que se iba a repetir la historia de la primera administración de Piñera. “Ya sé de tres o cuatro investigadores más que se van”, dice.

Primero fueron Juan Andrés Fontaine y Susana Jiménez y, luego, esta semana, se sumaron Alejandra Candia y Sergio Morales. Cuatro nombres que partieron desde Libertad y Desarrollo a cargos de ministros, subsecretarios y asesores al futuro gobierno de Sebastián Piñera. Y, al parecer, serán más. Al menos así lo cree el director ejecutivo de la entidad, Luis Larraín, quien desde Sudáfrica pone paños fríos a la situación y más bien cree que se trata del “típico problema agradable de resolver”.

No hay sorpresas, al parecer. “Nosotros estábamos preparados para esto”, dice al teléfono al recordar que hace ocho años una parte del equipo de investigadores fue reclutado por la primera administración de Piñera.

“A mi me tocó asumir la dirección ejecutiva en reemplazo de Cristián Larroulet y reconstituir el equipo de investigadores y de directivos, porque el consejo determinó que nosotros como think tank teníamos que seguir existiendo de forma independiente al gobierno”, rememora.

Por lo tanto, advierte que hace unos seis meses -cuando tuvieron las primeras conversaciones con el ahora presidente electo- ya estaban “bastante claros de que se iba a repetir un poquito la historia. Yo ya sé de tres o cuatro investigadores más que se van”.

Como ya están los ministros y subsecretarios, estima que ahora viene la conformación de equipos, y ahí se llevan gente de su confianza. Pero, afirma: “Estamos preparados para un éxodo bastante grande de gente”.

- ¿Cómo le ha ido con este “headhunting”? ¿Tiene algunos nombres definidos?

- No puedo dar nombres ahora, porque si bien he conversado con algunas personas, no tengo cerrado eso. El hito más importante era el nombramiento de los subsecretarios, porque allí nosotros íbamos a tener una idea de quiénes se van (...) Como headhunting estamos compitiendo con los nuevos ministros y subsecretarios.

- La fuga aún no termina…

- Diría que esto termina a fines de marzo. Sé quiénes se van y ahí estoy apuntando para renovar los equipos. Tenemos buenas relaciones con economistas, abogados, universidades, con los estudiantes de magíster, así que ahí estamos mirando.

- ¿Pero debe tener más avanzado los cupos en que estaban Susana Jiménez, Juan Andrés Fontaine?

- Hay conversaciones, pero el cuadro completo lo tendremos hacia fines de marzo.

- ¿Esos serían los nombres fuertes?

- Hay que ver, mientras no tenga un cuadro más general de lo que ocurre es difícil, porque en el fondo la especialidad y la experiencia de las personas que yo traiga tiene que ver con las carencias que se me crean.

- ¿Y usted se va?

- Yo no me voy a ir, es un tema que está absolutamente claro.

- ¿Cree que esta “fuga de talentos” es una validación al trabajo que hacen en LyD?

- Por supuesto. Estamos muy orgullosos de que cuatro de nuestros consejeros estén en el gabinete, que nuestra subdirectora sea ministra, que la directora del programa social sea subsecretaria, y así que muchos investigadores nuestros se vayan a trabajar al gobierno.

Insisto, esta es como la culminación de una trayectoria y de una carrera en materia de políticas públicas. Nosotros de alguna manera también estamos en políticas públicas y sentimos que de alguna manera estamos en el servicio público, y desde ese punto de vista es un aporte que estamos haciendo.

Más que verlo como un problema, es una oportunidad para renovar, para traer más gente. Piense que hace ocho años Susana Jiménez estaba trabajando en una consultora privada muy prestigiada, y se incorporó a lo público a través de llegar a LyD y así es el proceso.

¿Subsecretarios? “Condición técnica muy adecuada”

- ¿Qué le parecieron los nombramientos de los subsecretarios? ¿fueron adecuados?

- Estoy bastante confiado porque son todas personas que tienen, por una parte, una condición técnica muy adecuada para las funciones que tienen que ejercer; y en algunos casos, tienen bastante experiencia.

También hay algunos que tienen un origen más político, por lo que hay un equilibrio técnico-político. En los ministerios siempre es importante mirar la dupla: ministro-subsecretario, porque de repente algunos se especializan en algunas cosas y otros en otras.

- ¿Cree que son positivas las duplas que se formaron en los ministerios del área económica, Hacienda, Economía?

- Sí, porque en esos casos hay profesionales que son economistas muy reconocidos y que son acompañados por subsecretarios que son abogados, que siempre es un área super importante en esos ministerios, además de la voz técnica de los economistas, porque en la parte jurídica hay un componente legislativo muy importante. Esto es una mezcla, un arte de combinar. En general, considero que fue muy profesional y muy bien hecho y preparado todo el tema del gabinete.