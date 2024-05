Latam queda al borde de superar a Santander como la quinta empresa más valiosa de la Bolsa de Santiago

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El comentado despegue de Latam Airlines podría dejar a la compañía en el top five de las más valiosas de la Bolsa de Santiago, ya que viene a toda velocidad acercando posiciones con un Santander Chile que ha caído de manera profunda en las últimas semanas.

La capitalización bursátil de Latam se expandió 3% semanal hasta los $ 7,918 billones (millones de millones), equivalente a US$ 8.429 millones al cierre del viernes. Por el contrario, el market cap de Santander cayó 1,86% en el mismo período a $ 8,041 billones, o US$ 8.560 millones.

Es así como la aerolínea quedó a escasos US$ 131 millones de alcanzar al banco de capitales españoles, algo que nunca ha ocurrido al menos desde 1997, cuando empiezan las cotizaciones de Santander en el registro de Bloomberg.

Las cuatro empresas que superan a Santander en valor bursátil son SQM (US$ 13.382 millones), Banco de Chile (US$ 11.338 millones), Enel Américas (USS$ 10.422 millones) y Empresas Copec (US$ 9.496 millones).

Sendas opuestas

Los fundamentos de Santander y Latam atraviesan contingencias muy distintas, lo que se ha reflejado en sus resultados del primer cuarto de 2024.

Latam venció los pronósticos con sus buenos números del trimestre y mejoró su guidance de Ebitdar (Ebitda sin gastos de reestructuración o arriendo) a un rango de entre US$ 2.750 millones y US$ 3.050 millones para el conjunto de 2024.

Es por ello que cerró la semana a un precio de $ 13,1 por acción, el mayor desde su salida del Capítulo 11 ocurrido en noviembre de 2022, cuando la empresa dejó atrás el período de reorganización al que se vio arrastrada por la pandemia.

Tras conocerse sus primeras cifras del año, Bci Corredor de Bolsa reafirmó su recomendación de "sobreponderar" Latam con un precio objetivo de $ 16 por acción, el que coincide con la estimación agregada de los agentes compilados por Bloomberg, dando cuenta de que se espera un alza de 22% hacia adelante.

Bci fundamentó su mirada en "la nueva estructura de costos de la compañía y la resiliencia que ha tenido la industria de pasajeros a nivel global". Destacó que "los sólidos resultados mostrados por la compañía obedecen al positivo dinamismo que experimentó la industria en Sudamérica, la que acentuó de manera relevante su temporada alta".

Por otro lado, Santander ha caído 13% en los últimos 30 días, anotando el peor desempeño del IPSA, y se transa en mínimos de tres meses. En los resultados publicados a finales de mes, el Retorno Sobre el Patrimonio Promedio (ROAE, sigla en inglés) y otras métricas no se ajustaron a las ya bajas expectativas.

"Las utilidades de Santander Chile fueron suaves, reflejando una tasa de impuesto más alta y una menor inflación, aunque estuvieron en línea con nuestras ya ajustadas estimaciones", publicó el equipo de JPMorgan liderado por Yuri Fernandes. Entre los puntos negativos de su visión hacia el futuro, los analistas subrayaron una creciente morosidad en créditos comerciales y de consumo, junto con provisiones al alza por riesgo hipotecario.

"Reconocemos que los resultados del primer trimestre de Santander no fueron los más positivos, especialmente cuando uno los compara con el desempeño de los otros bancos en Chile. Con una rentabilidad de 11,3%, el resultado pudo ser mejor, teniendo en cuenta el impulso de inflación del que se beneficiaron todos los bancos", comentó el analista de Credicorp Capital, Daniel Mora.

Pero en el mercado se estima que sus acciones tienen un potencial alcista de 20%. En la misma línea, Mora afirmó que el declive bursátil de Santander representa una oportunidad de compra, y de hecho Credicorp aumentó marginalmente su exposición al banco en su portafolio recomendado de mayo.