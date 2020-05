María José Zaldívar: mujer de trabajo

Actualidad

María José Zaldívar saltó de la Subsecretaría de Previsión Social a encabezar el Ministerio del Trabajo en pleno estallido social y ahora tiene la misión de proteger los empleos en la mayor crisis que ha vivido el país desde 1982.

"Esto no va a ser grabado con cámara, ¿verdad? Me puedo comer entonces una fruta... me lo tienen prohibido en las entrevistas".

Al otro lado del Google Meet, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar (44), muerde una manzana verde. Viene llegando a su oficina en Huérfanos, tras asistir por unas horas al Congreso en Valparaíso, para discutir en la comisión mixta la ley corta que modifica la Ley de Protección al Empleo. "En la mañana hablé desde mi casa para una radio. Entraron todos los niños, el gato maullaba... ¡y no hallaba qué hacer!", relata la abogada UC, mamá de 4 hijos, de entre 7 y 14 años.

Desde que llegó la pandemia al país, la también historiadora ha trabajado de sol a sol para crear mecanismos legales que permitan –en la medida de lo posible– disminuir al mínimo la pérdida de trabajos, en la que es considerada la mayor crisis de la que se tenga registro desde 1982.

"He tenido la posibilidad de estar dedicada a esto porque tengo, en gran medida, los otros temas resueltos. Pero la realidad de la mayoría de las personas en Chile es que en este minuto están tratando de equilibrar todas sus distintas funciones para poder llevarlas adelante, que eso ya es súper difícil, pero además con la angustia de no tener la certeza de sus trabajos ni de sus ingresos. Quienes no estamos en esa situación, tenemos que estar profundamente agradecidos y ponernos al servicio de los demás, en todo orden de cosas, porque no hay nadie que no lo esté pasando mal en este momento", asegura.

