Minuta de la Dipres busca contener críticas a la recaudación de la boleta electrónica

Documento oficial señala que es “factible” reducir en 1,5 punto evasión del IVA y revela que el 91% de personas del semi integrado está en tramos bajos del Global Complementario.

La comisión de Hacienda de la Cámara fue escenario de polémica esta semana. Entre martes y miércoles recibió las exposiciones de académicos, representantes gremiales y expertos que participaron en el gobierno anterior, quienes analizaron el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo.

En particular, hubo una que “sacó ronchas” por sobre el resto: la de exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt.

El ingeniero disparó contra la propuesta del Ejecutivo, asegurando que la integración “no genera equidad horizontal” y que la implementación de la boleta electrónica “no recaudará nada” de los US$ 1.100 millones estimados en régimen.

Cuestionamientos que la Dirección de Presupuestos (Dipres) busca desmitificar. A través de una minuta oficial, elaborada por el subdirector de Racionalización y Función Pública, Matías Acevedo, la entidad señala que es “perfectamente factible” reducir en 1,5 punto la evasión del IVA, lo que redundará en los US$ 1.100 millones en régimen de mayores ingresos fiscales proyectados.

“Una mejora tecnológica de estas características dota al SII de una mayor capacidad de fiscalización, lo que tiene un efecto probado en la reducción de la evasión. Y ese efecto probado ocurrió en Chile con la implementación de la factura electrónica que, esperando que aumentara la recaudación entre US$ 500 millones y US$ 700 millones, lo hizo en casi US$ 1.700 millones”, replica Acevedo en el documento.

El análisis de Dipres también busca hacerse cargo de los cuestionamientos del exSII a la equidad horizontal. En el documento, Acevedo dice que sobre la base de las cifras de la Operación Renta 2018, el 91% de las personas afectadas con la sobre tasa de 9,45% en el sistema parcialmente integrado (más de 250 mil personas) tienen bajos ingresos, con tasas de Global Complementario (tributación final) igual o menor al 13,5%.

“El restante 9% son personas cuyos tramos marginales van del 23% en adelante, de los cuales solo el 3% del total lo componen personas que están en el tramo más alto de impuesto”, argumenta.

Régimen PYME

El texto de Dipres también hace frente a las críticas de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado (Conupia), que aseguró que el sistema 14 ter era “más simple” que la Cláusula PYME que propone el proyecto.

Junto con enfatizar que apenas el 24% de las PYME optaron por el régimen simplificado, Acevedo señala que la cláusula “mantiene la mayoría de los beneficios” del 14 ter, como la tasa de 25% de Impuesto de Primera Categoría, depreciación instantánea y tasa reducida de PPM, entre otros.

“También, adiciona nuevos beneficios como por ejemplo la opción de las Mipymes con ingresos hasta UF 10 mil de tributar en base a márgenes de su industria, liberándose de posibles fiscalizaciones posteriores, y la rebaja de tasa efectiva de impuesto a 12,5%, por las primeras UF 8.000 de ingreso que se mantengan invertidas en la empresa. Nos resulta difícil comprender que una institución pro pequeñas empresas como Conupia no quiera hacerse cargo de la falta de cobertura y falencias del 14 ter”, asevera.