Actualidad Oficialismo apunta a Bachelet: RN y la UDI piden a Abbott investigar aportes de OAS a su campaña del 2013 Diputada Paulina Núñez (RN) asegura que el fiscal nacional accedió a la solicitud. Diputados de RN y la UDI presentaron este lunes una denuncia ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, para que investigue los antecedentes sobre eventuales aportes del consorcio brasileño OAS a la campaña presidencial del año 2013 de la expresidenta Michelle Bachelet. Adicionalmente, los parlamentarios solicitarán una sesión especial de la Cámara para analizar los hechos conocidos a través del reportaje del diario La Tercera, que deja de manifiesto -según indican- que OAS habría aportado recursos a la campaña de la exmandataria. Asimismo, intentarán conformar una comisión investigadora OAS II a fin de determinar las responsabilidades políticas en este tema. Tras la cita con Abbott, la diputada de RN Paulina Núñez señaló que el fiscal "ha accedido a investigar". Por otra parte, Núñez explicó que se le pidió a Abbott, a través de una carta, que solicite que el Ministerio Público pueda acceder a la declaración que realizó en Brasil Leo Pinheiro, acogiéndose a la delación compensada. Ello en base al convenio suscrito por el Ministerio Público con la Procuraduría General de ese país. "Recordemos que él dentro de lo que ofreció a su Ministerio Público sostuvo textual que OAS había entregado recursos para financiar la campaña de Michelle Bachelet", sentenció la diputada oficialista. Núñez argumentó que la embestida en contra de la exmandataria se debe a que "todos sabemos que OAS, dentro de la operación Lava Jato, financiaba campañas de izquierda, ligadas a los partidos socialistas de cada país".

