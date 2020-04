Roberto Ampuero: “Sabemos que moriremos algún día, pero la pandemia reduce ese plazo a lo inmediato”

Actualidad

Roberto Ampuero vive un confinamiento solitario en la embajada de Chile en Madrid, pues a su mujer la pandemia la sorprendió en su casa en Santiago. Su jornada es intensa, pero escribe todos los días sobre lo que está sucediendo producto del Covid-19 en España. Pese a todo, tiene cierto optimismo: "Nunca antes el planeta ha estado en mejores condiciones para enfrentar y derrotar una pandemia, y eso se lo debemos al inmenso desarrollo que han tenido la ciencia y la tecnología en este último siglo".

La rutina de Roberto Ampuero es intensa y disciplinada. El embajador de Chile en España se levanta de madrugada, y entre 6:00 y 8:00 escribe, así lo ha hecho siempre. Por estos días prepara textos sobre los efectos de la grave crisis sanitaria producto de la rápida expansión del Covid-19. "Uno nunca deja de ser escritor. Y me interesa dejar testimonio sobre etapas cruciales que me ha tocado vivir en varios escenarios singulares, como Chile, Cuba, las dos Alemania, México, Suecia, EE.UU. y España. Creo que cada uno de nosotros tiene, entre otras responsabilidades, la tarea de dejar testimonio de lo que vive", reflexiona el ex canciller chileno.

Lee aquí la entrevista completa.