Sofofa recibe el viernes a postulantes a la CPC para definir apoyo a la presidencia de la multigremial

El Comité ejecutivo del gremio industrial decidirá sobre la base de tres criterios.

Luego de dos horas de reunión del consejo general de la Sofofa, el presidente de la entidad, Bernardo Larraín Matte, informó que la decisión de apoyar a un candidato a la presidencia de la CPC se resolverá luego de escuchar a Juan Sutil y Ricardo Mewes.

El dirigente explicó que en una hora a definir del viernes se recibirá por separado a los empresarios, quienes expondrán ante el comité ejecutivo sus puntos de vista sobre tres aspectos: su proyecto para modernizar la CPC; el posicionamiento del mundo empresarial en el debate constitucional político; y las iniciativas empresariales que puede emprender colectivamente la confederación.

"En base a esa conversación vamos a definir colegiadamente", dijo Larraín, deslizando que la votación del gremio industrial en los próximos comicios de la CPC será en bloque.

Además, señaló que no es claro si este mismo viernes tomarán la decisión o si deberán juntarse en otro momento para intercambiar opiniones y zanjar el apoyo.

Ayer se informó también que el proceso de votación de la Sofofa se regirá de forma colegiada con diez consejeros que votarán en representación de este organismo el 12 de marzo y que corresponden a: Janet Awad, Gonzalo Said, Carmen Román, Catalina Mertz, Paz Ovalle, Rosario Navarro, Víctor Jorquera, Eduardo Navarro, Rodrigo Hinzpeter y Andrés Montero.

El timonel de la Sofofa informó que el día de la elección de la CPC será reemplazado por Janet Awad, debido a que se encontrará fuera de Chile.

Sobre la decisión de la Sonami de apoyar a Sutil, Larraín Matte dijo que "cada rama tiene que hacer su proceso y nosotros hemos decidido recibir a las dos personas".

Rosario Navarro, Consejera electiva 2017-2021. Carmen Roman, Consejera electiva 2017-2021.

¿Por qué no aceptaron?

El consejo general de la Sofofa de ayer generó espacio para que dos de sus integrantes, Carmen Roman y Rosario Navarro, concentraran por minutos la atención de los presentes. Según trascendió, uno de sus pares en la instancia empresarial se animó a preguntarles por qué no habían aceptado la posibilidad de convertirse en candidatas a presidir la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

La respuesta no dio para dobles lecturas. En ambos casos se explicó que estarían concentradas en otras materias y en cumplir su rol como consejeras. Además, respetarían la decisión de Sofofa de no proponer candidatos.

Roman fue electa consejera por Walmart Chile S.A. para el período 2019-2023 el año pasado, mientras que Navarro lo hizo antes para lapso 2017-2021 en representación de Sonda S.A.

La posibilidad de que surgiera el nombre de alguna mujer para competir por la presidencia de la CPC se destacó en distintos círculos empresariales durante los meses de verano.

"Sería una excelente oportunidad para que una mujer liderara la CPC", comentó a mediados de febrero Rosario Navarro a DF y agregó que "creo que hay muchas mujeres capaces para asumir el desafío".