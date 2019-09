Ventas del comercio minorista aumentan por primera vez en trece meses

Actualidad

De acuerdo a los datos entregados por la CNC, influyó fuertemente el positivo desempeño de los segmentos de Calzados, Vestuario y Artefactos Eléctricos.

Respiran los minoristas de la Región Metropolitana. Y es que las ventas de este segmento dieron un giro en la tendencia y aumentaron 4,4% real anual en agosto. De esta forma, se rompe más de un año de racha negativa, la que comenzó en julio de 2018.

Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), en términos de ventas total locales presenciales el indicador también responde a un comportamiento positivo, alcanzando crecimiento real anual del 4,9%.

¿Qué explicó el alza en agosto? De acuerdo a los datos entregados por la CNC, influyó fuertemente el positivo desempeño de los segmentos de Calzados, Vestuario y Artefactos Eléctricos.

Estas categorías, señalaron desde el gremio, estuvieron expuestas a fuertes descuentos y promociones durante el octavo mes del año, así como una baja comparación, que sumado a la presencia de un día más de fin de semana en agosto 2019 versus 2018, refuerzan los resultados recientes.

Por otro lado, la línea de Supermercados, que tuvo un comportamiento positivo, no sobrepasa la media del comercio, y las categorías restantes de Muebles y Línea Hogar, con una leve recuperación, continúan con caídas.

"En este contexto, agosto muestra una aceleración en las ventas, que permitió mejorar los resultados que van acumulados del año, no obstante, con ello, no se puede afirmar un cambio de tendencia y/o una recuperación total del sector, sobre todo teniendo en cuenta que los niveles de incertidumbre aún son altos, el empleo asalariado no crece y la confianza de los consumidores sigue cayendo, ambas variables relacionadas directamente con el consumo", explicaron desde la Cámara Nacional de Comercio.

De esta forma, las ventas presenciales acumulan entre enero y agosto de este año una baja de 2,7% en términos de locales equivalentes, y una caída de 0,8% en cuanto a ventas total locales del sector.