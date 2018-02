Vidal y crisis del PPD: “No la soluciona ni un laguista ni un girardista ni un tercerista”

Actualidad

Exvocero admite estar disponible para ser parte de un equipo que saque a la colectividad adelante, pero con unidad.

Desde el 11 de marzo, Francisco Vidal dejará su cargo en el directorio de BancoEstado -junto a los otros nombres designados por la actual mandataria-, para concentrarse en su labor académica y asumir con propiedad el desafío que se autoimpuso al anunciar su disposición a presidir el PPD.

Pero su plan no es liderar a toda costa. “Mi obsesión no es presidir el PPD, ni mucho menos”, dice a DF, aclarando que espera “ser parte de un equipo que puede ser la mesa o la comisión política, porque la situación es tan difícil que se requiere un equipo completo unido para sacar adelante el partido”.

“El problema del PPD no son los presidentes, ni los nombres, ni el timbre, ni la campanilla, esto es mucho más grave”, plantea.

- Hay quienes dicen que los llamados lotes que han capturado al PPD también han contribuido al mal momento de la colectividad. ¿Deberían quedar en el pasado?

- El desafío es de unidad, lo que no significa que no haya competencia, incluyendo al presidente, pero unidad entendiendo que hay que erradicar los lotes. Como un partido moderno, debemos construir tendencias políticas no lotes personales.

Todos los partidos serios del mundo comparten un cuadro general, pero tienen obviamente miradas distintas frente a las políticas públicas; eso se llama tendencias. Un ejemplo concreto: la socialdemocracia alemana llegó a un acuerdo con la democraciacristiana, eso se votó en la máxima instancia del partido socialdemócrata alemán; los partidarios del acuerdo eran 54%, los opositores 46% pero son diferencias políticas; no si soy más laguista, girardista o tercerista.

- ¿Lo suyo es un llamado a las tendencias que conviven en el PPD?

- Así es, a enfrentar unidos la crisis. Que haya una lógica de crisis no una de que aquí no pasó nada.

- ¿Y ve en las otras tendencias del PPD el mismo ánimo suyo?

- Escuché 31 intervenciones en el Consejo General del partido y la mayoría hablaba de que era necesaria la unidad para enfrentar la crisis. Esto no lo soluciona en la presidencia del partido ni un laguista ni un girardista ni un tecerista.

- ¿Cómo fue que el PPD cayó en la UTI, porque la crisis que vive el partido no es solo producto del mal resultado electoral o sí?

- El resultado electoral es la manifestación de una crisis más larga. Frente a la ciudadanía, que es lo que importa en política, nos vimos muy descoordinados. Un ejemplo: La falta de coordinación entre los tres pilares de un partido, como es nuestra gente en el gobierno, el partido y nuestra gente en el Parlamento. En el caso del aborto terapéutico en tres causales o la Ley de estacionamiento; el partido dice A, los parlamentarios Z y nuestra gente en el gobierno dice H.

- ¿Y es falta de liderazgo, de una línea de conducción, de qué?

- De coordinación, de voluntad, porque los parlamentarios se autonomizan, los que estaban en el gobierno dicen que obedecen al gobierno y el partido queda como el jamón del sandwich. Le pasa a todos los partidos, pero en el caso nuestro es más fuerte. Entonces, el argumento de la diversidad tiene un límite, porque lo que pide la ciudadanía hoy es coherencia.

Otro elemento que nos dañó profundamente es el tema Soquimich.

- ¿Detrás de los errores hay dirigencias responsables?

- Aquí somos todos responsables. Ni yo y empiezo por mí, aunque no tenía cargo, pero por mi rol en la opinión pública; ni Girardi, ni Lagos Weber, ni Harboe, ni Gonzalo Navarrete, no se salva nadie.

- Por lo mismo, e incluyéndolo, ¿los mismos pueden seguir dirigiendo la colectividad?

- Obvio, porque aquí no se fusilará a nadie. Ya se está haciendo la autocrítica, estamos en un proceso súper interesante que empezó con la directiva nacional, siguió con el consejo nacional, y hay un proceso que dirige Víctor Barrueto, que es a nivel nacional. Estamos hablando las verdades. Ahora, a todo lo anterior, que es propio del PPD, hay que agregar que fracasamos como coalición y mi gobierno. Al final, esto se mide en los votos.

- ¿Cuál es el plazo que se da?

- En tres años más tenemos volver a concursar ante la ciudadanía eligiendo alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Tenemos tres años para reposicionarnos y recuperarnos. Y eso se hace teniendo clara la identidad, dónde estamos parados, en la izquierda, la centroizquierda o el centro. Es un debate que está viviendo el partido y una vez resuelto, se define la política de alianzas. Yo soy partidario de que la política de alianza del PPD sea hacia la izquierda, hacia el PS, el PR y el PC; otros dicen no, PR, PS y DC. Pero eso se logra una vez que resolviste cuál es tu posición en la sociedad.

Además el PPD debiera ser el partido que hace de contención a las potenciales retroexcavadoras de la derecha frente a las reformas de Bachelet. Y otra forma es que le hablemos a la ciudadanía con los tema acuciantes y pendientes, los del Congreso del Futuro me los compro todos, pero también que quedan dos millones de pobres, 40 mil familias en campamemtos, que el 80% de los trabajadores no está sindicalizado, que el 94% de los trabajadores no negocia colectivamente y que hay un millon y medio de pensionados que no gana más de $ 300 mil, pero también que nos falta medio millón de viviendas.