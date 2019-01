Acuerdo bilateral entre Chile y Reino Unido contempla cláusula para evaluar mejoras cada dos años

Comercio exterior

El entendimiento comercial que se firmará esta tarde entre el canciller Roberto Ampuero y el embajador en Chile, Jamie Bowden, replica las actuales condiciones en el marco del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea

Adelantándose a las definiciones finales de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la Cancillería chilena, en conjunto con la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), logró un acuerdo para mantener y resguardar las actuales condiciones comerciales que rigen el intercambio entre ambos países, el que hasta ahora se regía por los términos del Acuerdo de Asociación (AA) con el bloque multilateral europeo.

En concreto, después de siete reuniones de carácter técnico y de diálogo al más alto nivel diplomático, ambas partes acordaron una transición del AA entre Chile y la Unión Europea hacia uno bilateral, el que replica las disposiciones anteriores contemplando las modificaciones necesarias para permitir su operatividad en la nueva lógica de entendimiento directo.

La prioridad del Gobierno en la materia era asegurar "que los exportadores chilenos a dicho país sigan gozando de las mismas preferencias de las que se benefician en la actualidad", señalaron desde Cancillería.

Una de las principales novedades que considera el nuevo entendimiento es su carácter evolutivo, es decir, cuenta con mecanismos e instrumentos para ampliar y modernizar la cobertura del mismo.

En esa línea, el acuerdo contempla una cláusula evolutiva general, la que fue modificada para asegurar que a los dos años de su entrada en vigencia, las partes discutirán sobre cómo mejorar su relación comercial mediante el mejoramiento del instrumento legal y sus condiciones. Esta lógica se mantendrá operando cada bieno que transcurra.

Adicionalmente, se incluye una declaración política destacando los avances en establecer esta nueva relación bilateral y que la intencionalidad de ambas partes es avanzar en profundizar dicha relación, incluso durante el período de transición para la salida del Reino Unido desde la UE.

Con esto, Chile se convierte en uno de los primeros países del mundo, y primero en la región, en acordar los términos para un instrumento bilateral con Reino Unido.

Detalles del acuerdo

En cuanto a la estructura del texto legal, que como ocurre con todos estos acuerdos, deberá ser ratificado por ambos congresos, se preservan las normas que rigen la relación comercial bilateral entre Chile y el Reino Unido al día de hoy. Esto, tanto para el intercambio de bienes con preferencias arancelarias, como para las cuotas preferenciales de acceso al mercado británico, las que fueron reajustadas para para reflejar la realidad bilateral del comercio.

En tal sentido, se mantiene la existencia de cuotas preferenciales para el acceso de productos chilenos emblemáticos, como lo son las carnes de bovino, aves, cerdo, ovino y caprino.

La firma del acuerdo de hoy además contempla la suscripción de un instrumento legal que traspasará el Acuerdo sobre Comercio en Productos Orgánicos Chile – UE, a un acuerdo bilateral sobre el Comercio en productos Orgánicos entre Chile y el Reino Unido, logrando mantener los beneficios de dicho acuerdo en la futura relación bilateral entre Chile y el Reino Unido.

Las cifras

El intercambio comercial entre Chile y el Reino Unido en 2018 alcanzó los US$ 1.360 millones, elevándose un 19% frente a 2017, con un saldo favorable para Chile de US$ 39 millones.

La cifra se descompone en US$ 685 millones en exportaciones chilenas, donde los envíos de frutas concentran el casi el 35% del total, hasta los US$ 239 millones, seguido por los alimentos procesados excluyendo al salmón, con el 16,6% de lo exportado, por un total de US$$ 114 millones.

Por su parte, las importaciones británicas estuvieron lideradas por los bienes intermedios, con US$ 280 millones en 2018, una alza de 24% respecto a 2017, seguidos por los bienes de consumo, con US$ 240 millones.