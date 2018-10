Canciller destaca conclusión de la negociación comercial con Brasil

Comercio exterior

Materias convenidas incluyen entrada temporal de personas, Mipymes y comercio electrónico, entre otras.

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, expresó ayer su satisfacción por la conclusión de las negociaciones en pos de un Acuerdo de Libre Comercio con Brasil.

“Estamos muy contentos. Ahora sólo resta revisar aspectos formales y jurídicos”, explicó el secretario de Estado al referirse al proceso que se inició en marzo, tras una visita del presidente de la República, Sebastián Piñera, a su par Michel Temer, en Brasilia.

Ampuero resaltó la importancia de Brasil, un mercado de 208 millones de habitantes y el primer socio comercial de Chile en América Latina. Además, es el principal receptor de la inversión directa de Chile en el exterior.

El ministro aseguró que este convenio es parte del principal eje de trabajo de la cancillería: “Impulsar una política exterior con beneficios concretos para nuestros ciudadanos. Hoy, el comercio entre ambos países está creciendo y con este acuerdo debería hacerlo aún más”.

Entre enero y agosto, el intercambio comercial fue de US$ 6.808 millones, un 21% más que en igual período de 2017. Las exportaciones chilenas hacia Brasil totalizaron US$ 2.297 millones, 4,7% más en doce meses; y importaciones US$ 4.511 millones, un 31% más.

Además, el gobierno subrayó que Brasil es muy importante para las pymes: el 10% de ellas exportaron a dicho país el año pasado.

El acuerdo incluye disposiciones en Facilitación de Comercio, Política de Competencia, entrada temporal de personas, micro, pequeñas y medianas rmpresas (Mipyme), buenas prácticas regulatorias, comercio electrónico, comercio de servicios, telecomunicaciones, comercio y género, comercio y medio ambiente, comercio y asuntos laborales, cooperación económico comercial.

En materia regulatoria sobresalen los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias, así como el de obstáculos técnicos al comercio.

“Es la primera vez que Brasil asume, en un acuerdo bilateral de comercio, compromisos en materia de comercio electrónico, buenas prácticas regulatorias, cadenas globales y regionales de valor, género, medio ambiente y asuntos laborales”, afirmó Ampuero.

Promoción en China

Junto al titular de la Direcon, Rodrigo Yáñez, y el Embajador de la República Popular de China en Chile, Xu Bu, el canciller encabezó ayer el lanzamiento de la cuarta versión del programa Chile Week China 2018, actividad de promoción internacional que se realizará en las ciudades de Beijing y Shanghái entre el 1 y el 7 de noviembre.

Las actividades en China contemplan reuniones entre autoridades chilenas y chinas, seminarios económicos y técnicos, charlas temáticas, actividades con inversionistas, promoción de turismo y de la oferta exportable chilena, activaciones en vía pública, actividades culturales, todo bajo la marca Chile. Cada evento tiene objetivos complementarios desde un ámbito político, cultural, de negocios y medios de comunicación.

Chile Week China busca seguir profundizando la relación con China, no sólo a nivel comercial, sino también a nivel socio-cultural. Ambos países tienen más de 48 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, 12 años del Tratado de Libre Comercio, que actualmente se encuentra en proceso de actualización.