Importación de bienes de capital alcanza en mayo su nivel más alto en casi 5 años

Comercio exterior

Compras de este tipo de bienes llegó a US$ 1.282 millones, un alza de 39% en doce meses.

Al parecer se están concretando los “brotes verdes” en la economía local. Hace unos días el Banco Central (BC), informó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) en abril creció 5,9% y ahora la entidad trajo buenas noticias respecto a las cifras de comercio de mayo.

La entidad informó ayer que las importaciones de bienes de capital, excluidos elementos más volátiles ligados al transporte, sumaron US$ 1.282 millones el mes pasado, su nivel más alto en casi cinco años. Esto corresponde a una variación de 39,3% en doce meses.

En esta categoría, una de los productos que evidenció un mayor aumento fueron camiones y vehículos de carga (US$ 230 millones); motores, generadores y transformadores eléctricos (US$ 114 millones) y aparatos electrónicos de comunicación (US$ 108 millones), entre otros.

A nivel general, en mayo las adquisiciones desde el exterior llegaron a US$ 6.004 millones, un alza interanual de 25%, el registro más alto desde diciembre de 2014, cuando alcanzaron a US$ 6.233 millones.

Con respecto a las exportaciones, el Banco Central informó que nuevamente la minería lideró. Es más, en mayo el cobre mostró una variación de 22,19% en sus exportaciones, alcanzando los US$ 3.356 millones.

Sube el intercambio

El departamento de Estudios de la Direcon analizó las cifras y en su reporte comercial señaló que en los primeros cinco meses del año el intercambio comercial de Chile totalizó US$ 62.093 millones, experimentando un alza anual de 20%.

En el detalle, precisaron que las exportaciones mineras totalizaron US$ 17.098 millones, logrando un alza anual de 31% en el período. En particular, las de cobre tuvieron un avance anual de 33%, al sumar envíos por US$ 15.636 millones.

A mayo, el precio internacional del cobre presentó un aumento anual de 20% -afectando positivamente el valor de los envíos de cobre del país-, “manteniéndose en promedio de US$3,13 la libra en los primeros cinco meses del año”, señaló Direcon.