Los sobrevivientes de la Guerra Comercial: exportaciones de salmón, ciruelas, vinos y cerezas marcan récord histórico

Comercio exterior

Si bien las cifras generales de envíos a junio arrojan caídas todas categorías, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales realizó un análisis más exhaustivo para validar el potencial que tienen las exportaciones de no cobre, en el contexto internacional.

La guerra comercial para nada ha pasado desapercibida para la economía chilena y bien lo saben eso las exportaciones de productos que en junio pasado evidenciaron con fuerza el impacto del conflicto comercial entre China y Estados Unidos.

De acuerdo a las cifras del Banco Central, las exportaciones totales llegaron a US$ 5.304 millones, una baja de 15,6% comparado con igual mes del año pasado y el peor registro desde diciembre de 2015 (-25,3%). Pero a río revuelto ganancia de pescadores. Algunos de los productos de exportación sacan partido a la lucha arancelaria de las potencias y registran saltos en las cifras de exportación, llegando a niveles históricos.

¿Cuáles? Cerezas, ciruelas, salmón, carne de cerdo y vinos son los productos que hoy registran envíos récords según la Minuta Mensual de Comercio Exterior preparada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

Con números muy poco alentadores cerró el semestre en términos de intercambio comercial. Un retroceso interanual de 4,8% al totalizar US$ 70.862 millones y un superávit de la balanza que llegó a los US$ 3.480 millones arrastrado por el descenso de 5,9% de las exportaciones fue el saldo que dejaron las cifras de junio.

Un hecho que al momento del análisis sólo refuerza la necesidad de diversificación de las exportaciones chilenas, tanto en productos como en mercados. De acuerdo con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, la apuesta está sin duda en los productos agropecuarios, de maderas, frutas, cítricos y mieles, por mencionar algunos. Es por ello que insiste en que el país debe tomar un camino para empezar a alejarnos de la dependencia con las exportaciones de cobre.

Si bien las cifras generales arrojan caídas en casi todas sus categorías, la entidad hizo un análisis más exhaustivo con un despliegue de los envíos en los seis primeros meses del año, para validar el potencial que tienen las exportaciones de no cobre, en el contexto internacional. Es así, como destacan en la minuta que los envíos de cerezas y ciruelas obtienen su "mejor desempeño histórico" al sumar envíos por US$ 848 millones y US$ 200 millones, respectivamente.

Entre los alimentos, además continúan sobresaliendo con cifras récord los embarques de salmón y carne de cerdo con US$ 2.449 millones y US$ 263 millones respectivamente, lo que representa un avance interanual de 3,8% y 8,5% en cada caso.

Otro segmento que avanza con crecimientos máximos son las exportaciones de vino, las que llegan a US$ 959 millones, impulsadas principalmente por el vino a granel, dejando con una menor participación al vino embotellado.

Dentro del subgrupo de productos forestales y muebles de madera –que registró un retroceso de 1,5% en el primer semestre de 2019 en comparación a igual período del año anterior- se destaca el récord de los envíos de los chips de madera con US$ 222 millones.

El informe preparado por el departamento de estudios de la Subsecretaría, con el cruce de datos de información comercial, Gestión del Conocimiento y cifras del Banco Central, destaca otros avances como el crecimiento de la carne de ave, de trucha y fruta deshidratada. Y el de otros productos industriales como los neumáticos y el yodo.