Avanza tributo a altos patrimonios en paralelo a cuentas del Gobierno para aumentar recaudación

DF TAX

Iniciativa fue aprobada en general con votos de ChileVamos. En tanto, el SII propuso cambios a los plazos de la Operación Renta.

El Gobierno afina la presentación de un proyecto de ley que aumente la recaudación de impuestos y elimine o ajuste algunas exenciones en beneficio de los contribuyentes de más altos ingresos en el país, como contrapropuesta al proyecto de la oposición que crea un impuesto al patrimonio y que ayer fue aprobado en su idea de legislar en la Sala de la Cámara.

Fuentes del Ejecutivo y del Congreso señalan que en los últimos días se han acelerado las gestiones del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, con parlamentarios de Chile Vamos para acordar una fórmula que permita aumentar la recaudación para solventar nuevas ayudas sociales y hacerlo sin provocar “distorsiones” en la economía, en contraposición al tributo a los “súper ricos”.

Así, la próxima semana será clave, ya que el Ejecutivo afina la presentación de una propuesta, lo que coincidiría con la votación en particular de la moción opositora en la comisión de Constitución de la Cámara.

La estrategia que ha concordado La Moneda con sus correligionarios es no repetir la experiencia del tercer retiro de fondos, en la que el Ejecutivo fracasó en sus intentos de pactar una propuesta alternativa con legisladores de Chile Vamos para sacar de carrera la idea opositora.

Ahora, la apuesta del Ejecutivo es llegar a la votación del impuesto patrimonial con las filas oficialistas más ordenadas y con un proyecto de ley como alternativa sobre la mesa.

Aquello no obstaría para que el Gobierno acudiera al TC en caso de que la moción opositora avanzara. Eso sí, en el Ejecutivo admiten que dicha idea es difícil debido al costo político y de imagen que pagarían junto con sus legisladores, tomando como ejemplo los manifestaciones del martes y de ayer.

Si bien no hay una decisión tomada, en Teatinos 120 toma fuerza patrocinar la idea de diputados de RN, Evópoli y la UDI para aplicar un impuesto transitorio al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) y una nueva ventana para regularizar capitales en el exterior. Los autores calculan que se podrían recaudar entre US$ 5.000 millones y US$ 20.000 millones con ambas herramientas. Hacienda está modelando las propuestas.

“La nueva estrategia es que cuando se presenten proyectos que son abiertamente inconstitucionales, hay que entrar en el debate y proponer alternativas y estamos en esas conversaciones con el gobierno”, señala el diputado RN Gonzalo Fuenzalida.

Operación Renta

En paralelo, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, presentó ayer una propuesta a la comisión de Hacienda de la Cámara para flexibilizar algunos ítems de la Operación Renta 2021.

En concreto, el directivo planteó no postergar el proceso y mantener la fecha de envío de las declaraciones de renta, pero prorrogar hasta junio el pago de los impuestos sin multas ni intereses para los contribuyentes que se acojan a un “pago diferido”. Los diputados valoraron la idea.