Frigolett en medio de negociaciones por reforma tributaria: "Los temas más candentes todavía están en desarrollo"

DF TAX

El también exTesorero General de la República hace una advertencia: como esto está en una esfera política debe contar con la venia de La Moneda, y luego seguir atentos a la letra chica que pueda venir con las indicaciones

"Los temas más candentes todavía están en desarrollo. Veremos si se logran zanjar hoy, y si eso ocurre el protocolo tendría un norte con los titulares bien configurados", dice el economista Hernán Frigolett, quien ha participado en las conversaciones entre gobierno y oposición.

No obstante, el también exTesorero General de la República hace una advertencia: como esto está en una esfera política debe contar con la venia de La Moneda, y luego seguir atentos a la letra chica que pueda venir con las indicaciones.

- ¿En qué efectivamente se ha avanzado?

- Desde el punto de vista de lo estructural, el sistema semintegrado para las grandes empresas se mantiene, entonces hay un fin a la reintegración.

Se termina el subsidio a las empresas constructoras y se analizarán otras alternativas que sean más directas para beneficiar a la clase media en temas de vivienda.

Después se generan algunas cosas adicionales para incrementar la recaudación, concentrada en el 1% de mayores ingresos y eso está todavía en proceso, habrá medidas de corto plazo y otras más dilatadas. Hay aspectos que tiene que ver con ganancias de capital, con el tratamiento de utilidades y pérdidas que hacen las grandes empresas y que eso le cuesta al fisco alrededor de US$ 600 millones.

Toda esa temática está abordando una situación en la cual efectivamente estamos entrando en rentas de alto patrimonio y en algunos casos con fórmulas de impuestos patrimoniales.

- También se ha hablado de gravar inmuebles con avalúo fiscal sobre los $ 200 millones...

- Eso todavía está en veremos porque no es así, no es solo eso, hay otras cosas. Eso sería como poner un tramo adicional al que existe hoy y que está en un umbral extremadamente bajo, ahí estaríamos hablando de una parte de clase media y lo que se trata de focalizar en el 5% o el 1% más rico, por lo tanto, hay varias fórmulas que se estarían viendo con respecto al patrimonio inmobiliario.

- ¿Cómo, entonces, se llega a que los que más tienen aporten más?

Con ganancias de capital ya entramos al 1% más rico. Son medias que están en discusión, todavía no está zanjado. No están las fórmulas listas, es un proceso en desarrollo.

- ¿Y cuándo habrá claridad, porque desde el fin de semana que se habla de un acuerdo?

- Hay que tener garantías de que las cosas están resueltas y que efectivamente el gobierno quiere avanzar en eso. Y después la versión ya definitiva tiene que ver con la redacción de las indicaciones porque todos sabemos que la letra chica puede jugar una mala pasada.

- También se ha dicho que medidas como la norma antielusión se mantendrán como está hoy en la ley.

- Eso se mantendría tal cual está hoy vigente.

- No hay reintegración para empresas grandes.

- En el caso de las pymes se está acogiendo lo que habían sido los acuerdos en términos de tener un techo más alto en torno a las 75 mil UF para el beneficio de un sistema más simplificado y seguirían estando en un marco de renta atribuida e irían principalmente a un régimen transparente. La discusión sigue con las sociedades medianas que están en el sistema hoy atribuido. Se debe definir en qué sistema tributarán. Eso también está en desarrollo.

- ¿Y qué pasará con el impuesto final?

- Se sigue discutiendo, unos quieren se pague 49%-45%, otros un punto intermedio y otros como el ministro quieren 44%-45%. Está en discusión todavía, no se ha firmado.

- ¿Y el trato a la pérdidas tributarias?

- También es un punto en discusión y no son pérdidas tributarias, sino los PPUA, que tienen que ver con que las casas matrices y sus filiales consolidan y obtienen devoluciones. El titular es PPUA y está en discusión, por eso no se ha firmado.

- ¿Y es definitivo que la repatriación no va más?

- La Cámara de Diputados había dicho que no y no hay espacio para reponerlo.