Impuesto al patrimonio: Vergara advierte baja recaudación y que sería un "récord mundial" que recolectara 2,5% del PIB

Enfatizó que la “baja recaudación es una de las razones por las que se eliminó en muchos países”.

En el marco del seminario "Impuesto al Patrimonio: distintas miradas" organizado por el Instituto Chileno de Derecho Tributario (ICHDT), el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, planteó los puntos a favor y en contra del proyecto que analiza la Cámara de Diputados y que establece la creación de un impuesto a la riqueza de 2,5% por única vez para los patrimonios desde US$22 millones.

Vergara señaló que el mayor argumento a nivel internacional en favor de esta medida es por "la desigualdad que ha tomado relevancia en el último tiempo y busca que en la situación de pandemia, donde millones de familias se ven afectadas por pobreza y desempleo, darle mayor progresividad al sistema tributario".

Sin embargo, señaló que en contra de la medida se presentan algunos temas como que permite baja recaudación efectiva, tiene un alto costo de administración y aplicación, dificultad de definir la base y valorizarla, los capitales son móviles, es un impuesto al stock, no al flujo, y es un doble gravamen al ahorro.

"La experiencia refuerza el bajo poder recaudatorio del impuesto a la riqueza y esa es una de las razones por las que se eliminó en muchos países". Indicó que según sus autores "se espera recaudar el 2,5% del PIB, si hiciéramos eso, sería un récord mundial, mejor que el N°1 del Chino Ríos en el tenis, comparado con lo recaudado con los países en los últimos 30 años".

Precisó que "el diagnóstico es razonable de buscar una mayor progresividad del sistema, pero mi conclusión es que el impuesto a la riqueza no es la mejor herramienta para buscar mejor progresividad".

Planteó que "el tema de la evasión y elusión es muy importante, ese es un tema en que hay que hincarle el diente, darle más atribuciones al SII y no tengo problemas en general que, con los resguardos debidos de privacidad, que el SII tenga acceso con alguna justificación a los datos bancarios de los contribuyentes. Es un tema bien discutido, pero hay que moverse con cierta prudencia en esa dirección".

En tanto el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Ramón López, indicó que "no es primera vez que se plantea un impuesto a las grandes fortunas, Eduardo Frei Montalva lo hizo. Este impuesto está activo en 7 países OCDE más Uruguay. No soy un fan del proyecto mientras no se arreglen algunas cosas, pero mientras afecte a menos personas es más fácil de fiscalizar".

Señaló que "si queremos restablecer una estabilidad social y política no podemos aparecer con que los trabajadores van a pagar la crisis, mientras un pequeño grupo con enorme patrimonio se va a beneficiar y no va a colaborar. Eso es lo fundamental para justificar un impuesto a los grandes patrimonios".

López indicó que se necesitan algunas medidas complementarias al proyecto en discusión. "Sugerimos una declaración jurada de cada persona donde se declaran los activos y altas multas y pena de cárcel en caso de fraude. Adherir a las recomendaciones OCDE para la norma general antielusiva, que en Chile es puro nombre y eliminar de una vez el secreto bancario. Esto ha ocurrido en casi todos los países de OCDE, ahí más de 100 mil millones de euros se han dejado de evadir por países que adhirieron a las normas OCDE, y lograr que el gobierno se decida a reforzar la autoridad fiscalizadora antielusiva del SII y de Aduanas".