Reforma tributaria avanza y Hacienda ve mayor recaudación de US$ 2.200 millones por año

Sobretasa a propiedades de mayor valor comenzará a regir en 2020 y Dedecon tendrá facultades de representación en favor de PYME.

Finalmente, el Gobierno ingresó ayer al Congreso las indicaciones al proyecto de reforma tributaria, a más de un mes de que se alcanzara un "marco de entendimiento" entre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y los senadores de la comisión del ramo.

El documento incorpora ajustes como el alza a 40% del Impuesto Global Complementario para las rentas superiores a $ 15 millones; la sobretasa de contribuciones que afectará el patrimonio inmobiliario con un avalúo fiscal desde $ 400 millones; la eliminación gradual de los pagos provisionales por utilidades absorbidas (PPUA); y la integración total para las PYME, entre otros tópicos.

Con ello, el Ejecutivo ingresó un nuevo informe financiero, en el que se aumentaron en US$ 200 millones los ingresos en régimen que generará el proyecto una vez implementado, ascendiendo a US$ 2.204 millones desde 2025.

Así, en 2020 se prevé una recaudación de US$ 398 millones, la que salta a US$ 1.117 millones el año siguiente, US$ 1.327 millones el 2022, y un peak de US$ 2.603 millones el 2023, para luego caer a US$ 2.567 millones en 2024.

Briones explicó que la caída desde el punto más alto se debe a que en régimen se elimina el impacto positivo en recaudación del fin de la devolución de los PPUA.

Fuente de recursos

El documento de Dipres establece que la mayor fuente de recaudación será la obligatoriedad del uso de la boleta electrónica, con US$ 934 millones por año en régimen, seguido de US$ 289 millones por la disminución de beneficios tributarios al mercado financiero (market maker y cambios a los requisitos de los FIP), con US$ 289 millones.

Mantener el sistema semi integrado para las grandes empresas y aumentar a 40% el tramo más alto del Global Complementario incorporarán US$ 285 millones por año a las arcas públicas.

La sobretasa para las contribuciones de las propiedades de más alto valor recaudará US$ 156 millones por año, mientras que aplicar IVA a las plataformas digitales ingresará US$ 241 millones por ejercicio para el Fisco.

Por el lado de las medidas que reducen ingresos, el principal es integrar el sistema tributario para las PYME con ventas menores a 75 mil UF (ver tabla).

Otros detalles

Respecto a la sobretasa para los inmuebles de alto valor, se establece que se les aplicará a los bienes raíces inscritos en el conservador al 31 de diciembre de este año, se cobrará en cuotas al igual que las contribuciones, tendrá un tratamiento tributario igual en términos de gasto y uso como crédito, y será aplicable a contar del 2020.

Las indicaciones también incorpora la definición de que las sociedades de inversión estarán afectas al pago de patente municipal. Esto, ante la controversia por los últimos fallos de la Corte Suprema, dictaminando que dichos contribuyentes estaban exentos.

Eso sí, la indicación establece que no se afectarán situaciones pasadas ni juicios pendientes o en tramitación.

Otro ajuste relevante tiene que ver con la Defensoría del Contribuyente (Dedecon). Así, se le incorpora la facultad de representar a los contribuyentes de menores ingresos, presentando recursos administrativos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

En concreto, podrán ser representados por la Dedecon las personas con ingresos mensuales de hasta $ 1,5 millones y PYME acogidas al régimen Propyme con ingresos anuales de hasta $ 5,6 millones.

Los senadores aprobaron en general los cambios, los que serán analizados en particular el lunes 30 de diciembre.

Mercado se pronuncia

La socia de Barros & Errázuriz, Carola Trucco, pone la lupa sobre la indicación de las patentes municipales, señalando que "quedan algunas dudas respecto del pago de patentes de los últimos 3 años".

El socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, enfatiza que el informe financiero "admite" que "probablemente" la eliminación de los PPUA "no generará una mayor recaudación y, si la genera, puede que el beneficio sea temporal".

El director de Tax Advisory de Puente Sur, Ignacio Gepp, califica como una "modernización reforzada" el nuevo proyecto, "donde se disminuyen aún más ciertas ventanas de elusión, como lo que ocurría con aportes fundacionales a entidades en el extranjero".

La socia principal de EY Chile, Macarena Navarrete, considera como "novedoso" algunas regulaciones, "como la información que los contribuyentes deben dar de las operaciones con no residentes y en general información de los trusts".

