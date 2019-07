Senador Harboe (PPD) anuncia que se desmarcará de los acuerdos tributarios

DF TAX

El legislador advirtió que el proyecto no es neutro en materia de recaudación fiscal.

Cansado de los tira y afloja que impiden que la reforma tributaria del Gobierno del presidente Sebastián Piñera avance con mayor fluidez en su tramitación y se haga cada vez más complejo alcanzar consensos sobre un proyecto que estima afectará negativamente la recaudación fiscal, el senador opositor Felipe Harboe (PPD) decidió restarse de los acuerdos que se tomen en esta materia.

Su decisión, cuando aún no se vislumbra ninguna posibilidad de que el polémico proyecto de reforma tributaria llegue a la Cámara Alta en los plazos que el Gobierno se había autoimpuesto, se debe a que considera que se trata de un "proyecto improvisado, ineficiente, que no logrará su objetivo".

Advierte que "si no se arregla sustancialmente en el Senado, esto será una mala política pública". Por lo mismo estima que "a estas alturas casi es preferible que no haya reforma integral y concentrarnos en mejorar incentivos a las pymes", un tema que le ha preocupado desde hace tiempo.

Harboe, uno de los parlamentarios dado al diálogo y a la búsqueda de acuerdos, venía analizando hace varias semanas la posibilidad de no sumarse a los pactos que cada día son más inciertos en esta tramitación, justamente porque tiene una mala impresión del proyecto en su conjunto y en particular de las últimas indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

A este respecto, el senador del PPD dice que "no cumplen con los requisitos planteados originalmente, en cuanto a que sean progresivos, mantengan la recaudación y que sea un incentivo al desarrollo de las pequeñas empresas y, particularmente, las regiones".

Y "no reuniendo esos requisitos, la verdad, no tenemos ningún compromiso, yo al menos no tengo ningún compromiso, para participar o ser parte de un acuerdo político al que se llegue con alguna bancada parlamentaria".

Ello, en alusión a los acuerdos a los que el Ejecutivo ha llegado con la Democracia Cristiana, pero que no suscribe la mayoría de la oposición.

Pese a lamentar la situación, el parlamentario señaló que "habría esperado unas indicaciones mucho más progresivas, no hay claridad respecto del efecto recaudatorio" y añadió que debido a ello "podemos tener, lamentablemente producto de la sobreexpectativa de crecimiento que tenía el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, un porcentaje bastante menor de crecimiento y eso significa una menor recaudación".

Harboe insistió en que "el actual proyecto y sus indicaciones no son neutros, desde el punto de vista de la recaudación fiscal".

Mientras tanto, la próxima semana recién la Comisión de Hacienda de la Cámara podría iniciar el estudio del artículo relativo a la integración.