Gobierno pide “leer contenido” de veto a servicios básicos ante rechazo anunciado por oficialismo

Economía y Política

En tanto la ministra vocera Karla Rubilar, señaló frente a las críticas por oponerse al proyecto de retiro de fondos que el gobierno “no defiende a las AFP”.

"Yo los invito a que lean el veto, porque si ellos dicen que protegen los beneficios que están establecidos para las personas, en ese veto no quita ningún beneficio de los cuales fueron aprobados en el Congreso", señaló el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, ante el anuncio de diputados del bloque oficialista que señalaron que rechazarán el veto presentado al proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia.

Alvarado explicó en radio Pauta que "el artículo segundo de la ley está íntegro, por lo tanto, si ellos dicen que rechazo para proteger los beneficios para las personas, yo creo que no han leído bien el veto, porque nosotros estamos precisamente concordando con ese propósito y objetivo".

Agregó que "el veto no saca ningún beneficio, lo que estamos haciendo son correcciones y adecuaciones con el propósito de que esta ley no quede con riesgos o vicios de inconstitucionalidad, que el día de mañana sometan al Estado a demandas, que haya que cancelar grandes sumas de dineros, dado que fue no fue una iniciativa del Ejecutivo, fue una iniciativa parlamentaria con recursos de todos los chilenos".

Reiteró que a todos quienes han manifestado su oposición al veto que "los invito a que el fin de semana, cuando tengan minutos de tiempo, lo lean con calma y después conversamos".

Relación con Chile Vamos

El ministro también se refirió al complejo escenario que vive el oficialismo con relaciones tensionadas y suspendidas las reuniones del comité político con sus partidos. Indicó que "cuando se dan momentos de división al interior de una coalición que afecta un resultado en votaciones que son relevantes y significativas, hace bien bajar la intensidad, tener momentos de reflexión y dar un espacio para que ambas partes veamos cuál es el mejor camino de cómo establecer un nuevo razonamiento entre los partido, la coalición de gobierno y el Poder Ejecutivo".

Respaldó la suspensión del comité político "tiene un formato tradicional, que nos ha llevado a situaciones de diferencias, no está dando frutos, no está dando resultados, no está siendo efectivo. Y yo creo que es bueno, conveniente, revisar y retomar esa comunicación habitual una vez que se revisen estos procesos internos".

En tanto la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, en Bienvenidos sostuvo que frente a las criticas por oponerse al proyecto que permite el retiro de fondos previsionales que "nosotros no defendemos el sistema de las AFP. ¿Saben por qué? Porque las AFP los recursos sobre los que rentan no son el ahorro de las personas; es importante que comencemos a hablar con la verdad".

Agregó que "las AFP no ganan nada sobre el ahorro de las personas, rentan para mejorar la pensión y nosotros creemos que es insuficiente y por eso presentamos un proyecto para transformarlo en seguridad social con cotizaciones de empleadores y con aporte estatal".