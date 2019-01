Expresidente Lagos aúna esfuerzos con la DC para buscar acuerdos con el gobierno para salir de la crisis

Gobierno

En el marco de esta cita, Fuad Chahín instó al ministro Andrés Chadwick a dar un paso al costado.

Con el fin de buscar posturas coincidentes para alcanzar un acuerdo social que contribuya a terminar con la crisis institucional que, a su juicio atraviesa el país, el timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, llegó hoy hasta la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo para reunirse con el expresidente Ricardo Lagos. Cita que coincidió con el complejo momento que atraviesa el Ejecutivo a raíz de la presión que está ejerciendo la oposición por la salida del ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Tanto el expresidente como el timonel de la DC coincidieron en un diagnóstico país y la necesidad de avanzar en un gran acuerdo nacional multiactores pro desarrollo inclusivo y moderno.

Tras la reunión que se prolongó pocos más de una hora, fue el propio exmandatario quien hizo una reseña de sus contenidos, señalando que "hemos analizado la situación del país, cuáles son los desafíos que hay, de qué manera se puede enfrentar a un gobierno de las características que tenemos en este momento y de qué manera la oposición también está en condiciones de hacer propuestas concretas".

Y recalcó que cuando se es oposición "lo importante no es solamente fiscalizar a un gobierno, sino cómo somos capaces de generar propuestas que puedan interpretar a la gran mayoría. Es un gran desafío". En ese escenario, dijo, abordó con Chahín "la mejor forma de abordar" las solución a la crisis que atraviesa el país". También trataron los temas relacionados a los desafíos que vienen para la oposición, "comenzando la próxima elección municipal y de gobiernos regionales."

Por su parte, Chahín dijo que en la conversación compartió la preocupación acerca de los riesgos del populismos por "la incapacidad de la política de enfrentar caminos de solución a los problemas a través de los acuerdos", por lo que reiteró la importancia del pacto social al que llamó la DC.

"Por eso hemos convocado a un nuevo pacto social para encontrar soluciones que reivindiquen a la política como el vehículo para avanzar y cerrar la puerta a los populismos. Un pacto que se debe hacer con la sociedad civil. Creemos que la política en oposición no debe agotarse en la fiscalización, en la crítica, sino que también proponer alternativas, conducir, tener liderazgo; a esa no va a renunciar jamás la Democracia Cristiana. En eso tenemos una coincidencia absoluta con el ex presidente Ricardo Lagos", sentenció.

Acusación Constitucional

A este respecto, Chahín subrayó que resolver la utilización de este mecanismo es facultad de los diputados; sin embargo, adelantó que "vamos a tener una reunión con ellos mañana (miércoles) con ellos, vamos a intercambiar opiniones. Pero a mí me parece que lo más relevante es que seamos capaces de recuperar la confianza. Porque si es que hay algo que constituye una barrera para el diálogo político como el camino para poder avanzar en las soluciones de La Araucanía es la absoluta desconfianza que existe". De ahí la gravedad de lo que ha ocurrido, insistió.

No obstante ello, Chahín recalcó que para este proceso de recuperar las confianzas "todos tiene que hacer gestos y uno de los gestos es que cuando uno está en un cargo y lo que hace es contribuir a profundizar esa crisis de confianza y credibilidad lo más sano, lo más adecuado es dar un paso al costado".