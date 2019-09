Gobierno le manifiesta su molestia al embajador chino por carta contra Bellolio

Gobierno

Además, se informó que Piñera no asistirá a la cumbre de países de la Amazonía.

El canciller Teodoro Ribera informó que el Presidente, Sebastián Piñera, no asistirá este viernes a la cumbre de países amazónicos a realizarse en Leticia, Colombia y que ningún representante de nuestro país asistirá debido a que no formamos parte de ese bloque de naciones.

Ribera, luego de reunirse con el mandatario, indicó que "nunca ha estado previsto que nosotros participemos en esta cumbre" y sostuvo que "les quiero precisar que no es una cumbre propiamente tal de los países amazónicos, es una iniciativa que tomó el gobierno de Perú con el gobierno de Colombia de invitar a demás a ecuador y Brasil".

Indicó que "nosotros no somos parte del tratado amazónico y no hemos participado, además ellos están en una etapa de reformulación del tratado y lo que entiendo es que el presidente Jair Bolsonaro no estará presente, porque tendrá que ser operado el día domingo".

Al ser consultado en lo específico si el Presidente Piñera fue invitado en su rol de coordinador de la ayuda de los países del G7 para combatir los incendios en la amazonia dijo que "nadie fue invitado".

Molestia contra embajador Chino

Ribera en otro plano informó que esta mañana un funcionario de la cancillería tomó contacto con el embajador de China en Chile, Xu Bu, para manifestarle sus reparos respecto a sus declaraciones del fin de semana en donde cuestionó el viaje y las reuniones sostenidas por el diputado Jaime Bellolio en Hong Kong.

Ribera indicó que "todos los parlamentarios chilenos gozan de libertad de circulación y el derecho a emitir opinión, y en un sistema democrático el Ejecutivo no tienen derecho a inmiscuirse en las mismas. Nosotros también consideramos que los diplomáticos acreditados en Chile también tienen libertad de opinión en el marco de la relación de Viena sobre relaciones diplomáticas".

Pero precisó que "en el transcurso de esta mañana se tomó contacto con el señor embajador se le hizo entender nuestras opiniones, entendemos que eso colabora a una relación franca para la conservación de las amistades y las relaciones de futuro", concluyó.