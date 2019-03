Los tres ejes comunicacionales que trazará mañana Piñera

Gobierno

La idea es trasmitir que éste es un año clave para sacar adelante las reformas, puesto que 2018 fue el de la instalación y los dos siguientes estarán cruzados por elecciones.

En Casa Almarza, en el Barrio Yungay, se desarrollará mañana sábado el encuentro organizado por Chile Vamos que reunirá a los partidos oficialistas, ministros, subsecretarios, parlamentarios y alcaldes del bloque y que tendrá como principal orador al presidente Sebastián Piñera.

En el encuentro también tomarán la palabra los timoneles de RN, la UDI, Evopoli y el PRI; el mandatario será el encargado de cerrar la jornada con un discurso en que junto con trazar la llamada “hoja de ruta” para 2019 instará al bloque gobernante a seguir adelante con las principales reformas comprometidas en su programa para cumplir con la palabra empeñada.

El discurso presidencial se enfocará en tres ejes, según fuentes cercanas al mandatario: subrayar los principales logros de 2018; enfatizar la necesidad de unidad del oficialismo y trazar las metas para 2019 donde la reforma laboral, de pensiones, tributaria y de isapres son consideradas las más importantes.

En La Moneda explican que él quiere pasar el mensaje de que si bien no tiene mayoría en el Congreso para aprobarlas tal como serán presentadas, buscarán el diálogo con la oposición, pero “sin eternizar la discusión, este debe ser el año de las realizaciones”. “Estamos disponibles para acuerdos que no signifiquen impedir que el gobierno avance”, puntualizan.

No obstante, es probable, afirman, que el gobierno tenga que negociar algunos aspectos con los sectores más moderados de la oposición, pero que se solicitará que cualquier traspié que desdibuje sus reformas estructurales sea “debidamente comunicado” a la opinión pública, para que asuman su responsabilidad quienes no apoyen las reformas del Ejecutivo.

En la misma línea, la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, asegura que el evento organizado por ChileVamos tiene dos objetivos principales: “hacer un balance del primer año que ha sido bueno, el país creciendo, y se han ido cumpliendo las promesas del programa a pesar de no tener mayoría en las dos cámaras del Congreso”.

Agregó que también el encuentro servirá para que el oficialismo “vaya desarrollando una cultura de coalición y sacar enseñanzas para la tarea de lograr un segundo gobierno de ChileVamos”.

Conceptos clave

La mayoría está de acuerdo en que “este es el año en que se debe comenzar a cosechar las semillas plantadas en 2018”. Para eso Piñera se centrará en el encuentro con ChileVamos en conceptos como desarrollo económico integral, Chile en marcha, seguridad social –en el marco del próximo lanzamiento de la Red Clase Media Protegida-; y la importancia de la inversión y el empleo para mantener el crecimiento.

La instrucción del segundo piso de La Moneda es que no se deje todo en manos del Congreso, sino que también se tomen decisiones en los ministerios, porque “el programa de Gobierno posee cientos de acciones que no requieren ley, y por tanto, no hay que dar la sensación de inmovilismo”.

Piñera también agradecerá el respaldo de los parlamentarios de gobierno que junto con apoyar los proyectos oficialistas debieron sumarse a la agenda feminista y otros proyectos que no estaban en el programa inicial.

En su intervención Piñera también va a destacar el rol de Chile a nivel internacional en su primer año: La participación en cumbres internacionales como el G20 en Buenos Aires y su papel en la situación que vive Venezuela.

También resaltará lo que viene con la cumbre Apec en noviembre en Chile, la nueva invitación al G20 en Osaka Japón este año y la cumbre de cambio climático COP25 en la que será sede nuestro país, a desarrollarse en Santiago, entre el 2 y el 13 de diciembre de este año.