Ministra Rubilar ante estado de catástrofe: "Podemos tomar el control de las líneas de distribución para que todo el mundo tenga"

Gobierno

La titular de la Secretaria General de Gobierno explicó que el reciente decreto de estado de excepción constitucional de catástrofe por parte del presidente Sebastián Piñera entregará herramientas, como por ejemplo, la regulación de precios.

Enfocándose en entregar tranquilidad a la población, la ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, comentó en el matinal Mucho Gusto de Mega las facultades que entrega del reciente decreto de estado de excepción constitucional de catástrofe en el país, por parte del presidente Sebastián Piñera.

Rubilar detalló que una de las principales preocupaciones de La Moneda para decretar este estado es la opción de regular "todo lo que son insumos medios -desde ventiladores, camas, alcohol gel, etc-, hasta alimentos y bienes de primera necesidad".

En este sentido, explicó que, bajo esta nueva normativa, "si hay gente que no piensa en el del lado, podemos tomar el control de las líneas de distribución para que todo el mundo tenga".

"Es una forma de prepararse para enfrentar el escenario más adverso que pueda venir, y así, podamos protegernos y que todos podamos seguir viviendo", agregó.

La ministra se refirió, además, a la revisión de medidas que están haciendo las carteras del Ministerio de Hacienda y el de Economía, "sobre todo (para) los pequeños emprendedores".

Por ejemplo, "en materia de los pagos que tienen que hacer los pequeños comerciantes". Sin embargo, afirmó que son las carteras correspondientes las encargadas de aquellos anuncios. Lo que sí adelantó fue que "hay líneas sensibles que tenemos que mantener".

Foco en sistema de salud

La vocera de La Moneda puntualizó en que el sistema de salud es una prioridad en este contexto, por lo que se generarán 7 mil nuevas camas de construcción acelerada, por lo que -si bien no especificó plazos- se contemplan 15 mil camas, entre las nuevas y las de reconversión que habilitaría la suspensión de cirugías electivas.

"Nos hemos ido equipando para estar lo mejor preparados posible en este escenario tan adverso", dijo.

"Estamos trabajando para tratar de no tener fallecidos, pero hay que transparentar que pueden haber. Cuando tenemos población vulnerable, donde la tasa de letalidad es mayor cuando aumenta la edad, el riesgo de que tengamos fallecidos existe", continuó Rubilar, agregando que "obviamente vamos a tratar de tomar todas las medidas para que nadie sienta que falleció porque no tuvo la atención necesaria. Todos nuestros esfuerzos van a estar ahí".

Llamado al autocuidado

Además, aprovechó la instancia para hacer un llamado a los chilenos de tomar en serio las recomendaciones de no dejar sus casas en caso de no ser imprescindible. Rubilar especificó que el problema no son los lugares en sí, sino las aglomeraciones, por ejemplo, en malls, supermercados y farmacias. "Hemos discutido sus cierres", comentó.

"La gente tiene que entender que estamos atravesando por una amenaza real que es mundial. Por lo tanto, no podemos pedir ayuda a otros países. Esto es una realidad. Es urgente que tomemos conciencia", enfatizó. "Por favor ayúdenos. No espere que Carabineros o las Fuerzas Armadas tengan que decirle que no puede andar en la calle".

"La cuarentena no son días de vacaciones. Tampoco es invitar amigos. En particular los niños y adolescentes deben quedarse en sus casas", emplazó.