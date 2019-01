Parlamentarios regionalistas acusan a "centralistas" de "sabotear" elección de gobernadores

Gobierno

El senador Alejandro Guillier señaló que "falta sólo la voluntad política" para aprobar las "mejoras" a la Ley de Transferencias de Competencias para hacer una "elección perfecta".

Molestia generó entre los presidentes de las bancadas regionalistas del Senado y la Cámara, Alejandro Guillier y Rodrigo González, respectivamente, la posibilidad de que parlamentarios oficialistas y de oposición estén intentando evitar que las elecciones de gobernadores regionales (intendentes) se realicen el año 2020, como quedó estipulado en la ley que crea el cargo.

En este sentido, el excandidato presidencial de la exNueva Mayoría advirtió que "va a haber elección de gobernadores el 2020 sí o sí, porque lo dice la ley y Chile es un Estado serio que respeta sus leyes".

El parlamentario acometió duramente en contra de quienes estarían en la postura de postergar estas elecciones: "aquellos que ahora se levantan, diciendo que la Ley de Transferencia de Competencias es ambigua, les quiero decir que son los mismo que sabotearon por años la aprobación de estas leyes".

Y añadió que, quienes como él están por la descentralización, trabajaron durante el año 2018 para entregarle al gobierno –cosa que hicieron la semana pasada, recalcó.- una propuesta de cómo mejorar la polémica normativa y destacó que "falta sólo la voluntad política para aprobar la mejora y con eso tenemos perfectas elecciones, con claridad de objetivos de los gobiernos regionales".

Además, subrayó que en materia de rentas regionales también se alcanzó un "gran consenso entre las más amplias fuerzas políticas, de gobierno y oposición, donde le hemos hecho una propuesta al gobierno" y aunque aún están a la espera de la respuesta de la autoridad, insistió en que la decisión de que se realicen las elecciones ya está tomada e instó a que "no sigan saboteando, los centralistas, el proceso de empoderamiento en las regiones de Chile, porque se acabó la paciencia", advirtió.

Mientras que el diputado González señaló que "vuelven a reiterarse las maniobras y las cocinas para faenarse el proceso de elección de gobernadores regionales, especialmente del Senado, con preparativos bajo cuerda y poco transparentes, que buscan torcerle la nariz a la ley que establece las elecciones para el año 2020".

El legislador recordó que "en el mundo de las regiones y de los municipios, en una jornada que desarrollamos el jueves pasado y en consulta con diversos actores ciudadanos, hemos hecho un compromiso de dar una lucha sin cuartel para impedir una acción tan desastrosa y negativa como la que se está proponiendo", y agregó que quienes están en esa posición buscan que "el centralismo continúe predominando en Chile, que no se traspasen competencias , que no se llegue a puerto en una ley de rentas regionales, y a través de esos pretextos la elección de gobernadores regionales no se materialice".