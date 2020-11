Piñera afirma que defenderá el modelo económico chileno, que dice que está “en riesgo por populismos de izquierda”

Gobierno

Mandatario indicó que “ha surgido en Chile una izquierda radical y extremista y que permanentemente quiere desbordar esa democracia. Esa izquierda no es el camino que Chile necesita”.

En el marco del "XIII Foro Atlántico: Iberoamérica y el mundo desafíos post pandemia", organizado por la Fundación Internacional para la libertad, el presidente de la República, Sebastián Piñera, afirmó que Chile "producto del populismo de izquierda" ve amenazado su modelo económico y que espera que el país no tome ese camino.

Piñera, junto con valorar los avances del país en los últimos 30 años, sostuvo que "es cierto que surgió una izquierda muy radical, muy populista, muy poca respetuosa de las reglas de la democracia que ha planteado cosas negativas para Chile, pero tengo fe y confianza que el modelo chileno, con algunos ajustes, no se va a tirar por la borda y se va a poder acordar una nueva Constitución".

Destacó el proceso constitucional en marcha, donde planteó que para lograr acuerdos se necesitan 2/3 de quórums para los cambios constitucionales, pero indicó que "Chile no está libre de populismos, hoy tenemos mucho populismo en nuestro país, gente que promete soluciones fáciles, el atajo, el éxito sin trabajo, el lograr las cosas basándose en derechos y no deberes".

Agregó que "por eso es importante entender que para que haya equidad debe haber progreso. Debe haber equilibrio entre crecimiento y desarrollo con la inclusión e igualdad de oportunidades. Me preocupa y estoy haciendo los esfuerzos para que no abandonemos la esencia de una economía libre y una sociedad libre".

Afirmó que "ha surgido en Chile una izquierda radical y extremista y que permanentemente quiere desbordar esa democracia. Esa izquierda no es el camino que Chile necesita para una democracia más justa", y agregó que "la centroizquierda que gobernó Chile, la Concertación, ha estado demasiado presionada y dejándose llevar por esta otra izquierda extremista".

Piñera planteó que "hasta ahora ese riesgo está, que esa izquierda que no tiene los votos y muchas veces anda de la mano con la violencia y el populismo y no respeta los valores y principios básicos de la democracia, ha tenido en Chile un papel que no le corresponde".

En el seminario también participó el presidente de Colombia, Iván Duque, y el ex mandatario de Argentina, Mauricio Macri.