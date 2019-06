Reforma tributaria: gobierno apura tramitación ad portas de acuerdo con la DC y desafía a la oposición

Gobierno

Protocolo con la falange incluiría apoyo a la integración. Diputado Núñez pidió a dicha tienda “no borrar con el codo lo que aprobó en 2014”.

Ponerle el pie en el acelerador al trámite de la reforma tributaria. Ese fue el principal compromiso al que llegaron el gobierno con los parlamentarios de ChileVamos. A las 8:30 de la mañana, los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, de Trabajo, Nicolás Monckeberg, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, se reunieron con los jefes de bancada de los partidos oficialistas, con quienes concordaron apurar el trámite del proyecto y alcanzar un acuerdo con la oposición para frenar las caídas en las proyecciones de expansión e incentivar el crecimiento.

En la cita participaron por RN el jefe de senadores Andrés Allamand y el de diputados Alejandro Santana; por la UDI, Ena Von Baer como jefa de los senadores y el diputado Javier Macaya; mientras que por Evópoli el jefe de bancada, diputado Luciano Cruz-Coke.

Según presentes, se convino aprobar la integración del sistema con votos de la DC, pero con una serie de compensaciones que hagan más "progresiva" la medida, como eliminar exenciones a sectores de altos ingresos, reducir las contribuciones de bienes raíces de los adultos mayores, fortalecer el Servicio de Impuestos Internos (SII), comprometer un proyecto de rentas regionales y reforzar el régimen de las PYME. También, Segpres analiza renovar la urgencia al proyecto.

Si bien el lunes fracasó un primer intento de firma de protocolo entre Larraín y los diputados DC de la comisión de Hacienda, según presentes ambas partes cerrarán el pacto en los próximos días. La idea de Hacienda es despachar a ley el proyecto antes de fin de año.

"Hemos coincidido en la necesidad de acelerar el trámite legislativo. La reforma tributaria es extraordinariamente importante para gatillar la recuperación de la economía y esperamos que la oposición comparta este criterio", señaló Allamand.

Santana aseguró que espera "cumplir" las propuestas en materia de plazos para sacar adelante la reforma al sistema impositivo: "Tenemos la confianza de que se va a lograr la integración del sistema, que es el corazón y el motor de la pequeña y mediana empresa. Para eso el gobierno está trabajando con los técnicos de la oposición".

Cruz-Coke destacó que el proyecto tributario "beneficia especialmente a las regiones, las PYME y los adultos mayores, por lo que el gobierno acelerará este proyecto para que se produzca inversión y se reactive la economía".

"El gobierno ya ha cumplido con su principal responsabilidad, que es enviar la reforma al Parlamento. El Congreso tiene una responsabilidad mayor hoy", dijo Macaya.

Molestia opositora

El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Daniel Núñez (PC), se refirió duramente a las conversaciones entre el gobierno y la DC para destrabar la reforma tributaria.

Núñez enfatizó en que son los principios los que están en cuestionamiento, ya que el pacto al que pretende llegar la falange con el gobierno no se condice con su actuar durante la reforma del 2014, cuando el partido votó a favor de aumentar el impuesto a las empresas.

"Borrar eso con el codo, que fue lo mismo que la DC votó en 2014, creo que es un error político garrafal y desestructura las conquistas sociales", dijo el parlamentario por la Cuarta Región, agregando que los temas que propone el partido a cambio de aprobar la reintegración "son cosas que no tienen comparación" por lo que no tendría sentido ponerlas como condicionantes.

Además, aseguró que "a mí no me extraña para nada que el gobierno converse con la DC. Nosotros sabemos que han estado permanentemente en reuniones en Hacienda. Lo que me extraña es que el gobierno firme un acuerdo con la DC y después no sea capaz de llevarlo adelante o de cumplirlo", aseguró.

En esa línea, el diputado PC agregó que "yo encuentro, a lo menos, curioso que todas estas indicaciones que supuestamente acordaron, deberían ya estar presentadas hace tiempo en la comisión de Hacienda y no ha sido así".

En tanto, tras la reunión el ministro Blumel dijo que "el objetivo fue fortalecer la coordinación con ChileVamos, en forma tal de poder apurar el tranco en la reforma y poder avanzar en su aprobación cuanto antes".