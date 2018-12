ACHS: “La seguridad es una responsabilidad ética de los líderes organizacionales”

Gremios / Laboral

Organismo busca alcanzar una tasa de accidentabilidad del 2% al 2021. “Queremos que Chile sea líder en prevención”, asegura el ejecutivo.

Hacer de Chile un país pionero en seguridad laboral. Esa es por ahora la meta que le quita el sueño a Cristóbal Prado, gerente general de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Para Prado, en dicho objetivo es clave el rol que tomen los líderes de las empresas, quienes, a su juicio, son los únicos responsables de generar una cultura del autocuidado, y así evitar accidentes y muertes laborales.

- La ACHS ha impulsado una intensa agenda para reducir la tasa de accidentabilidad en el país ¿en qué consiste ese esfuerzo?

- Chile ha avanzado mucho en materia de seguridad laboral durante los últimos años, materializandose una reducción en la tasa de accidentabilidad bien significativa. En particular las organizaciones adheridas a la ACHS han alcanzado una tasa de accidentabilidad del 2,79%, que es por lejos la más baja de nuestra historia, y que da cuenta de una reducción de más del 50% en los últimos 6 años. Pero la ACHS se está desafiando por más, y nos hemos fijado el objetivo de alcanzar una tasa de accidentabilidad del 2% al año 2021.

- ¿Por qué ese número?

- El 2,79% nos sitúa en la mediana de la OCDE y alcanzar un 2% nos permitiría estar en un grupo de vanguardia en el tema. Acercándonos a los países con mejores índices de seguridad laboral en el mundo desarrollado. Ese es nuestro objetivo, hacer de Chile un país más seguro.

- ¿Las alianzas con plataformas como Uber, Waze y otros trabajos de la institución se dan en ese marco?

- En función de ese objetivo hemos venido desarrollando distintas estrategias. Una vinculada a apoyar a las organizaciones a gestionar la seguridad laboral de una manera mucho más sistemática, incorporando las mejores prácticas internacionales. Estamos convencidos de que la seguridad laboral debe ser un eje estratégico clave de todas las empresas de nuestro país. ¿Por qué? Dos motivos: las organizaciones y los líderes organizacionales tienen una responsabilidad ética y profesional ineludible, que es asegurar entornos libres de exposición a riesgo para sus trabajadores. En segundo lugar porque creemos que la seguridad debe ser gestionada de manera sistemática.

- ¿Que sea más que una exigencia legal?

- La seguridad laboral es una obligación legal, pero es mucho más que eso. Es una obligación ética ineludible. Pero, además, es un muy buen negocio. ¿Por qué? Si una organización gestiona la seguridad de manera sistemática, los impactos en productividad son significativos. En función de eso hemos entendido que tenemos que profundizar nuestro rol asesor.

- ¿De qué forma?

- Durante los últimos dos años hemos estado trabajando en un nuevo sistema de gestión preventiva, incorporando la normativa nacional pero también las mejores prácticas internacionales y desarrollamos un nuevo sistema que le hemos llamado “ACHS Gestión”, que va a revolucionar la forma en cómo se gestiona la seguridad en Chile. Esta metodología tiene 22 procesos, que están integrados globalmente y lo que persigue es que la seguridad sea gestionada de manera más robusta y sistemática al interior de las organizaciones.

- ¿Cómo han abordado esto con las firmas?

- Un primer desafío fue diseñar un modelo de gestión preventivo world class. Salimos al mundo, conocimos las experiencias en países más desarrollados, nos entrevistamos con las empresas líderes en materia de seguridad, y pusimos a más de 50 profesionales a trabajar exclusivamente en el diseño de este nuevo sistema durante los últimos dos años y medio. El segundo desafío es tener la capacidad de hacer operar esto en las distintas organizaciones.

- ACHS tiene una alianza con Dekra, una consultora que es referente en materia de seguridad a nivel mundial ¿en qué consiste ese trabajo?

- Nuestro desafío no es sólo reducir la cantidad de los accidentes, sino que también su gravedad. En Chile, hoy mueren cuatro trabajadores a la semana ejerciendo su labor, y 13 adicionales sufren amputaciones graves. Esa es la realidad, esta realidad y debe movilizar a todos los actores que participamos de este sistema. Por eso que la ACHS también se ha desafiado en ese objetivo y junto a Dekra hemos diseñado una metodología para poder abordar las lesiones graves y fatales en nuestro país.

Un accidente ocurre cuando existe una exposición a riesgos en una organización, y los controles diseñados para evitar un accidente producto de esa exposición de riesgos no operan adecuadamente. O bien, no hay controles existentes.

- En algunas empresas no se da mucho la cultura del autocuidado...

- No me gusta mucho esa mirada. La seguridad laboral es una responsabilidad ética y legal de los líderes organizacionales. Los líderes son quienes crean la cultura de seguridad al interior de sus instituciones, por lo tanto son los principales responsables de crear una cultura consciente de que hay exposición a riesgos.

"El teletrabajo es una herramienta valiosísima"

- Como ACHS, ¿cuál es su opinión sobre el teletrabajo?

- Entendemos que es una necesidad, una demanda, porque crecientemente hay más gente que se quiere incorporar al mundo del trabajo, y que muchas veces vive situaciones que le impide poder trabajar de manera tradicional. Por lo tanto, el teletrabajo es una herramienta valiosísima para que gente que no puede incorporarse de manera tradicional, lo haga desde sus casas.

-¿Les parece una buena idea la intención del gobierno de regularlo?

- El que nuestro país no tenga una normativa que permita un desarrollo importante de estas materias, limita de manera importante el desarrollo de Chile. Y por lo tanto, compartimos seriamente este proyecto.

- ¿Cómo se están preparando? Tendrán que ayudar a los empleadores en esta materia, porque la seguridad ya no será sólo al interior de la empresa...

- En materia de seguridad tenemos un gran desafío: primero apoyar a las organizaciones, para que sus trabajadores que ahora van a trabajar en lugares distintos a los de la organización, lo hagan en lugares seguros. Los lideres no solo deben preocuparse por crear entornos de trabajo libres de exposición a riesgos de trabajo específicos, sino que deben asegurarse de que si hay una persona trabajando desde su casa, esa persona esté en un entorno libre de accidentes y seguro. No puede ser que un líder se preocupe solamente cuando sus trabajadores estén en el espacio de la organización y se despreocupen cuando están fuera de este.

Actualizar la ley de accidentes laborales

- ¿Cree que la normativa que regula los accidentes laborales debe modificarse?

- Pensamos que el marco regulatorio requiere una actualización. Si bien es una muy buena ley, fue creada en 1968 y ha tenido muy pocos cambios y modificaciones, y la matriz productiva y los desafíos del mercado laboral de Chile hoy son muy distintos.

- ¿Se necesitan avances, por ejemplo, en materia de enfermedades profesionales?

- El tema de las enfermedades profesionales es muy relevante. Nos tenemos que desafiar a entender cuáles son los desafíos que nos demanda el mercado laboral, con el objeto de actualizar mejor la lista de enfermedades profesionales. Tenemos que preocuparnos con mucha mayor decisión para poder abordar de manera anticipadamente una enfermedad, saber qué es lo que está generando una enfermedad, y no solo atender y sanar a la persona que ya se enfermó.

Además, tenemos que preocuparnos de aquellos trabajadores que sintiéndose enfermos muchas veces no les damos cobertura, dado que esa enfermedad no fue gatillada de manera exclusiva por situaciones laborales.

- Lo que ocurre con la depresión y estrés, por ejemplo...

- La Ley es muy clara en esa materia, para poder darle cobertura a una enfermedad de un trabajador, esa enfermedad debe haber sido gatillada de manera exclusiva por situaciones de su trabajo. Muchas veces ese trabajador se siente vulnerado y desamparado cuando le damos esa explicación. Creo que esto es un tema que debemos abordar.