Cámara de Diputados respalda por amplia mayoría nuevo Bono Clase Media y ahora lo verá el Senado

Iniciativa que beneficia a clase media, jubilados de rentas vitalicias y transportistas será analizada por la Cámara Alta la próxima semana.

Por amplia mayoría la Cámara de Diputados aprobó y envió a segundo trámite en el Senado el proyecto de ley del Gobierno que establece la entrega de un Bono Clase Media y un préstamo solidario para la clase media y jubilados de rentas vitalicias.

Ahora, el texto será analizado en segundo trámite en el Senado, a partir de la próxima semana.

Se contempla una vía especial y sin mayores requisitos para la obtención del Bono Clase Media respecto de aquellas personas que, siendo clase media, sus ingresos no superen los $408.125. Con esta medida quedarán incluidos en este beneficio personas que en la versión anterior del bono no pudieron acceder a él, ya que no pudieron acreditar caída de ingresos. De esta manera, se amplía la base de beneficiarios.

Como medidas adicionales, se entrega un bono excepcional de $100.000 por persona a pensionados por vejez o invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia con pensión mensual hasta $408.125.

Asimismo, se entrega un Bono de Apoyo a transportistas, tanto para microempresario como para conductores, por $350.000. Esta norma también amplía los beneficiarios respecto de la versión anterior.

Como medida complementaria al Bono Clase Media, el proyecto establece un Préstamo Solidario, sin intereses, con un año de gracia, pagadero en 4 cuotas anuales y contingente al ingreso. Esto es, que el monto total a pagar de cada cuota no podrá exceder al 5% de los ingresos anuales del trabajador, quedando liberado del pago en caso de que no obtenga ingresos en el año correspondiente. Cualquier saldo pendiente de pago transcurridos los 4 años será condonado.

El préstamo se otorgará por hasta 3 veces y por un monto máximo de cada cuota de $650.000. Los pensionados por vejez o invalidez bajo la modalidad de renta vitalicia y los transportistas también tienen acceso a un préstamo solidario en condiciones similares.

El bono y el préstamo podrán ser solicitados si se cumplen los siguientes requisitos copulativos: que el ingreso promedio mensual del año 2019 de quien lo solicite, sea igual o mayor al promedio del ingreso mínimo mensual del año 2019. Sólo en el caso del Bono Clase Media el ingreso promedio mensual del año 2019 no puede exceder de $2.000.000.

También que, en el caso del Bono Clase Media, experimenten una disminución de, al menos, un 20% de su ingreso promedio mensual de los meses de diciembre del año 2020 y enero del año 2021, respecto de su ingreso promedio mensual de los meses de diciembre del año 2019 y enero del año 2020. En el caso del Préstamo Solidario, que experimenten una disminución, de al menos, un 10% respecto de los mismos ingresos. En el bono y préstamo del 2020, la caída requerida era de 30%; y que no tengan montos pendientes de restitución por haber obtenido indebidamente el primer bono de 2020.